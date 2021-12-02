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Gündem Ekrem verdiği sözleri unuttu! İşte vatandaşa attığı o palavralar…
Gündem

Ekrem verdiği sözleri unuttu! İşte vatandaşa attığı o palavralar…

CHP’li İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İmamoğlu’nun göreve gelirken vaat ettiği ve vatandaşı mağdur edip tutmadığı sözlerini tek tek sıraladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 12:09:00 -
Ekrem verdiği sözleri unuttu! İşte vatandaşa attığı o palavralar…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İBB 2022 bütçe görüşmelerinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelirken verdiği sözleri tutmadığını söyledi. Göksu, İmamoğlu'nun yerine getirmediği vaatlerini hatırlatarak şu soruları sordu: "Seçim döneminde sırf oy alabilmek için birçok vaatte bulunan Sayın Başkan, bu sözlerinin hepsini unuttu. Sayın Başkan'ın hatırlamak istemediği sözlerin bir kısmını İstanbullular adına hatırlatalım:

İşte o palavralar...

  • 30 yeni yüzme havuzu ve 30 yeni kapalı spor salonu yapacaktınız, nerede?
  • 15 yeni yaşam vadisi yapacaktınız, nerede?
  • 40 doğumhane, 20 Kadın Sağlığı Merkezi, 10 Çocuk Sağlığı Merkezi açacaktınız, nerede?
  • İstanbul'a 15 yeni müze kazandıracaktınız, nerede?
  • 5 sene içinde metro hatlarını iki katına çıkartacaktınız, nerede?
  • 100 bin araçlık otopark yapacaktınız, nerede?
  • 5 senede 100 bin konut yapacaktınız, nerede?
  • Yeni evlenecek çiftlere 2000 TL düğün hediyesi verecektiniz, nerede?
  • Şehir Tiyatroları sahne sayısını iki katına çıkartacaktınız, nerede?
  • Gaziosmanpaşa'ya Bilişim Vadisi, Esenler'e Teknokent, Kartal'a Bilişim Merkezi kuracaktınız, nerede?
  • Otogar'ı teknokent yapacaktınız. Yaptınız da bizim haberimiz mi olmadı? Gerçi hakkınızı yemeyelim. Otogar'ın lavabolarını tamir edip büyük proje diye 3 sene anlattınız."
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Yorumlar

hizipsavar

istanbulun artık cumhuriyet dönemini geçtim binlerce yıllık tarihinde bunu kadar boş donanımsız cahil ve ehlietsiz bir yönetici gelemdi. koskoca istanbul mini türkiye ve istanbula ömrünü veren cumhurbaşkanı varken harbiden cidden bu adamımı seçtiniz. ne günah işlediniz.
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