Ekrem ve Mansur boşa konuşmasın, yaptığımız barajlara sahip çıksınlar yeter

Su işinin bir medeniyet olduğunu belirten Eroğlu, “Ankara ve İstanbul’dakiler boşa konuşmasınlar. Onlara düşen çalışmalarıdır, ama boşa konuşuyorlar” dedi. İşte Veysel Hocanın açıklamaları:

76 şehir susamıştı

“2003 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız o dönemde Başbakan’dı. Beni DSİ Genel Müdürü olarak Ankara’ya gönderdiği zaman sanıyordumki sadece İstanbul’da su problemi var. Ankara, İzmir başta olmak üzere 76 şehirde su problemi vardı. Ne yaptık; ‘Su medeniyettir’ sözünden yola çıkarak bütün şehirler için eylem planı hazırladık. Çok kısa sürede de 81 ilin içme ve kullanma suyu ihtiyacına dair planı uygulamaya geçirdik. Allah’a şükürler olsun büyük ilçeler dahil olmak üzere Türkiye’nin bütün şehirlerinin hatta KKTC’nin, Afrika’daki pek çok bölgenin su ihtiyacını karşıladık. 30-40 yıl sonrasının ihtiyaçlarını düşündük. Gelecekteki nüfus ve su ihtiyaçlarının hepsini planladık. İstanbul’un 2071’ine kadar olan ihtiyaçları düşündük. Özellikle barajlarımızı inşa ettik. 600’e yakın baraj inşa ettik, 1000’e yakın gölet inşa ettik, yer altı suyu takviyesi yaptık.

Hazıra kondular

Gerçekten muhteşem bir çalışma yaptık ve bunlar olmasaydı. İstanbul, Ankara ve İzmir’de su olmazdı. Bunlar hazıra kondu, şimdi boşa konuşmasınlar. Diyorlar ki su yoktu falan. Yahu kardeşim mesela İstanbul’dan bahsedeyim. İstanbul’daki şebeke içme suyu borularını modern borularla yeniledik. Çok modern içme suyu arıtma tesisleri yaptık. Muhteşem bir su kumanda merkezi kurduk. Biz ilk defa yer altı haritasını hazırladık. Nerede, kim, ne zaman, ne yaptı hepsine baktık. AKOM merkezini kurduk Kağıthane’de. Orada her şey var. Bir depremde vali, büyükşehir belediye başkanı orada genel müdürlerin kalacağı yerler var. Yani orada bütün İstanbul avucunuzun içinde altyapısıyla üstyapısıyla. Şu anda yaklaşık 35 milyonun suyunu arıtacak çok modern içme suyu arıtma tesisleri yaptık. Onların yapacağı iyi bir işletme, şevk ve heyecanla çalışmaktır, ama boşa konuşuyorlar.

150 yıllık altyapı

Ankara’da ise 2007’de kuraklık sebebiyle büyük sıkıntı yaşadık. Kesikköprü’den su verdik, şu anda Ankara Büyükşehir kullanıyor. Gerede suyunu, dünyanın en uzun içme suyu tünelini 32 km ile Çamlıdere barajına aktardık. Vatandaşlarımız da bunu bilsin. İzmir’den de bahsedecek olursak, Dadal Barajı var. İzmir’de Gördes Barajı’nı inşa ettik. Oradan 115 km mesafeden tüneller inşa ederek su kaynaklarını adeta sigortaladık. Gördes Barajı İzmir’in suyunun sigortasıdır. Melen İstanbul’un suyunun sigortasıdır. İzmir’de çeşmeden sular gürül gürül aksın diye barajlar, arıtma tesisleri yaptık. 150 yıllık bir alt yapımız var. Biz 2071 yılına kadar su var demişsek su sadece barajdan gelecek olan su değil!”