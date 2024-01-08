Ekrem vaatlerini tutmadı

Sebahattin Ayan İstanbul

Sıfırdan bir proje üretmeyen ve tamamlayamayan İmamoğlu ya tünelleri toprakla doldurdu ya Haliç’e rahat bir nefes aldıracak ve temizleyecek arıtma tesisini iptal ederek adına da ‘Temel Atmama Töreni’ diyerek dalga geçti. Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen CHP aday tanıtım programında “Başladığımız işi yarım bırakmadık” şeklinde sloganvari söylemlerde bulunan İmamoğlu, binlerce insanın gözünün içine baka baka yalan söyledi. İşte İmamoğlu’nun vaat ettiği fakat yapmadığı halkı kandırdığı bazı projeler;

“İstanbul’da ulaşım ücretlerini sembolik değerlere düşüreceğiz. Gerekirse kâr etmezsiniz de” dedi, toplu ulaşıma %476 oranında zam yaparak fiyatı 2019 yılında 2.6 lira olan akbil (bilet) bugün 15 liraya çıktı.

“İstanbullara suyu ucuza kullandıracağız, açlık sınırı altındaki ailelerin faturalarına destek olacağız” diye vaatte bulundu 5 yılda %500 oranında zam yaptı.

“Hiç kimse kendi mahallesinde, sokağındaki İSPARK’a para ödemeyecek. Şehirde kamu kurumlarına ait otoparklar mesai saatleri dışında vatandaşın hizmetine açılacak” dedi, 5 yılda otoparka 10 katı zam yaptı.

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“100 bin sosyal konut üreteceğiz” dedi, sadece AK Parti döneminde bitirilen KİPTAŞ Silivri Konutları 3. Etap anahtar teslim törenini yapabildi.

“500 kilometre bisiklet yolu yapılacak” dedi 5 yılda 50 kilometrelik ilave yol yaptı.

AK Parti döneminde inşaatına başlanan ve çoğu tamamlanan metroları açarak kendisi yapmış gibi reklam çalışmaları yaptı. O hatlar: Mahmutbey-Mecidiyeköy, Mecidiyeköy-Kabataş, Dudullu-Bostancı, Alibeyköy-Eminönü, Bahariye-Masko.