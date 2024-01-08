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Gündem Ekrem vaatlerini tutmadı
Gündem

Ekrem vaatlerini tutmadı

Yeniakit Publisher
2024-01-08 11:30:00 - 2024-01-08 11:32:37
Ekrem vaatlerini tutmadı

Göreve geldiği günden beri İstanbulluya hayatı zindan eden, tatile kaçan ya da partisinin iç işlerine karışan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, halkı kandırmaya devam ediyor.

Sebahattin Ayan  İstanbul

Sıfırdan bir proje üretmeyen ve tamamlayamayan İmamoğlu ya tünelleri toprakla doldurdu ya Haliç’e rahat bir nefes aldıracak ve temizleyecek arıtma tesisini iptal ederek adına da ‘Temel Atmama Töreni’ diyerek dalga geçti. Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen CHP aday tanıtım programında “Başladığımız işi yarım bırakmadık” şeklinde sloganvari söylemlerde bulunan İmamoğlu, binlerce insanın gözünün içine baka baka yalan söyledi. İşte İmamoğlu’nun vaat ettiği fakat yapmadığı halkı kandırdığı bazı projeler;

“İstanbul’da ulaşım ücretlerini sembolik değerlere düşüreceğiz. Gerekirse kâr etmezsiniz de” dedi, toplu ulaşıma %476 oranında zam yaparak fiyatı 2019 yılında 2.6 lira olan akbil (bilet) bugün 15 liraya çıktı.

“İstanbullara suyu ucuza kullandıracağız, açlık sınırı altındaki ailelerin faturalarına destek olacağız” diye vaatte bulundu 5 yılda %500 oranında zam yaptı.

“Hiç kimse kendi mahallesinde, sokağındaki İSPARK’a para ödemeyecek. Şehirde kamu kurumlarına ait otoparklar mesai saatleri dışında vatandaşın hizmetine açılacak” dedi, 5 yılda otoparka 10 katı zam yaptı.
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“100 bin sosyal konut üreteceğiz” dedi, sadece AK Parti döneminde bitirilen KİPTAŞ Silivri Konutları 3. Etap anahtar teslim törenini yapabildi.

“500 kilometre bisiklet yolu yapılacak” dedi 5 yılda 50 kilometrelik ilave yol yaptı.

AK Parti döneminde inşaatına başlanan ve çoğu tamamlanan metroları açarak kendisi yapmış gibi reklam çalışmaları yaptı. O hatlar: Mahmutbey-Mecidiyeköy, Mecidiyeköy-Kabataş, Dudullu-Bostancı, Alibeyköy-Eminönü, Bahariye-Masko.

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Yorumlar

100DEFA LAİKİM DE DİYEN CAHİL FRANSA BUNUNU VE BUNUN GİBİLERİN SIRTINDAN

böyle bir oyverenleri varken bu da parasyı VERİP KEMAL KILIÇTAROĞLUNU İNDİRİRKEN PARAYI ALAN KEMAİ SATANLAR OLDUKÇA BU İLLETİ SOYAN LİDEERMİ OY VEREN LERMİ EN TEHLİKELİ İNSAN HEREYİ BİRSEFERLİK MENFAT GÖREN LERDİR HEP SOYULUR HİÇ DOYMAZ LAR

1913DEN 2000 YILINAKDAR TÜRKİYENİN İHRACATI 27 MİLYAR DOLAR 2002DEN 2023 KADAR İHACAT 255 MİLYARDOLAR FIRANSANIN 570 MİLYARDOLAR ALMAYANIN 1 TİRİLYON 500 MİLYARDOLAR

BİRİ SİZİN MAŞINIZI 1923DEN 2000 YILINAKDAR 27 BİN TL VERSE VERENE DOST20 YILDA 255 BİN TL YAPANA DÜŞMAN OLANLARI KİM SOYDURMUŞOLUR 255 BİNTL VERENLERİ DURDURDUKLARINDA EN ÇOK SEVİNEN İŞSİZ KALACAK 50 TİRİYON DLARLIK BATILI OLURMU AÇIM DİYEN CHPLİLER YÜZDE 48 ANLAMADIĞI SON AÇKALINCA KİME KAPTIRIYOLAR
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