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Gündem Ekrem sapkınlık sevdasından vazgeçmiyor! Sözde cinsiyet eşitliği programında lGBT'liler boy gösterdi
Gündem

Ekrem sapkınlık sevdasından vazgeçmiyor! Sözde cinsiyet eşitliği programında lGBT'liler boy gösterdi

Yeniakit Publisher
2023-06-08 16:50:00 -
Ekrem sapkınlık sevdasından vazgeçmiyor! Sözde cinsiyet eşitliği programında lGBT'liler boy gösterdi

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimindeki Metro A.Ş.'nin düzenlediği sözde toplumsal cinsiyet eşitliği adı verilen etkinlikte LGBT'li sapkınlar boy gösterdi.

Ücretsiz dağıttığı 'kültür yaşam' dergisinde ve İBB'ye ait toplu taşıma araçlarının reklam panolarında LGBT propagandası yapan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki Metro AŞ'nin de katılımcı olduğu 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Zirvesi' düzenlendi.

İBB'nin destek verdiği sözde cinsiyet eşitliği zirvesinde, LGBT yanlısı moderatör ve konuşmacılar yer aldı.

Zirvenin bugün gerçekleşen bir oturumunda moderatör olan Ufuk Tarhan'ın LGBT'ye destek paylaşımları yaptığı belirlendi. Konuşmacı Saniye Gülser Corat'ın ise daha önce 'toplumsal cinsiyet eşitliği' adı altında düzenlediği konuşmalarda LGBT'lilerin sorunlarını anlattığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz gün başlayan sözde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Zirvesi'nde bugün gerçekleşen bir oturumda moderatör olan Ufuk Tarhan'ın LGBT'ye destek paylaşımları yaptığı belirlendi.
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Tarhan'ın moderatör olduğu oturumda konuşmacı olan Saniye Gülser Corat'ın ise eski UNESCO temsilcisi olduğu ve daha önce toplumsal cinsiyet eşitliği adı altında düzenlediği konuşmalarda LGBT'lilere destek açıklamaları yaptığı ortaya çıktı.

Önceki gün 'Siyasette toplumsal cinsiyet eşitliği' oturumunda konuşmacı olan Doç. Dr. Sevgi Uçan Çubukçu da LGBT'lilerin KaosGL isimli derneğinin etkinliklerinde sık sık boy gösteriyor.

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