Ekrem parsel parsel satıyor! CHP’li İBB’nin arsa ihalesine teklif yok

İBB, Beşiktaş Dikilitaş Yeşil Çimen Sokak’taki 5 bin 763 metrekarelik arsa ile Şişli Levent’te bulunan 12 bin 166 metrekarelik arsayı ihale usulü satışa çıkardı. Dikilitaş’taki arsa için 175 milyon TL, Şişli’deki arsa için 450 milyon TL muhammen bedel belirlenmişti. Encümen Müdürlüğünde yapılan ihalede her iki taşınmaz için teklif veren çıkmadı. Arsalar daha önce de ihaleye çıkarılmış ancak teklif sunan olmamıştı. Yandaş firma ve sanatçılara para döken, projeleri durduran, çiçekleri bile söken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kaynak bulmak için daha neler yapacağı ise merak konusu...