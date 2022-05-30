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Siyaset Ekrem paraları böyle iç ediyor! Etkinliğin reklamı üzerinden 20 saat geçtikten sonra yayımlandı
Siyaset

Ekrem paraları böyle iç ediyor! Etkinliğin reklamı üzerinden 20 saat geçtikten sonra yayımlandı

Firari mafya elebaşısı Sedat Peker'in ifşa etmesinden sonra taraf değiştirip, CHP saflarında yer tutan Hadi Özışık'ın İnternet Haber adlı sitesi, yandaşı olduğu Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'un Fethi'nin 569. yıl dönümüne ilişkin etkinliğinin reklamını, 30 Mayıs'ın akşam saatlerinde yayınladı. İstanbullu, paralarının nasıl iç edildiğine yeniden şahit oldu.

Yeniakit Publisher
2022-05-30 23:08:00 -
Ekrem paraları böyle iç ediyor! Etkinliğin reklamı üzerinden 20 saat geçtikten sonra yayımlandı

 Yeniakit.com.tr 

İşbilmez CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbullunun parasını savurmayı sürdürüyor.

İmamoğlu tarafından İstanbul'un Fethi'nin 569. yıldönümüne ilişkin düzenlenen etkinliğin reklamı, yandaşı İnternethaber.com'da bir gün sonra (30 Mayıs) yayımlandı.

İstanbullu, etkinliğin tamamlanmasından 24 saat sonra gördüğü reklamla, İBB'nin bütçesinin nasıl iç edildiğine bir kez daha şahitlik etti.

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