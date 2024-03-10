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Gündem Ekrem muhalif Nihat Genç'i bile çileden çıkardı: Sen kimsin lan!
Gündem

Ekrem muhalif Nihat Genç'i bile çileden çıkardı: Sen kimsin lan!

Yeniakit Publisher
2024-03-10 03:33:00 -

DEM Parti'ye kapıları kapatan Burcu Köksal'a baskı yapan Ekrem, muhalif Gazeteci Nihat Genç'i kızdırdı.

Gazeteci Nihat Genç, DEM Parti'ye kapıları kapatan Burcu Köksal'a yüklenen Ekrem İmamoğlu'na çok sert tepki gösterdi. Genç, “FETÖ'ye, PKK'ya açtı kapısını. 'Cumhuriyet' diyenleri başka kapıya kovdu.” dedi.

Nihat Genç, İmamoğlu'nu topa tuttuğu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

'FETÖ'ye açtı, PKK'ya açtı be kapısını'

"İmamoğlu'na bak herkese kapısını açtı. Kime açtı be? FETÖ'ye açtı, PKK'ya açtı be kapısını. Bu ülkenin Cumhuriyetine açmadı. Cumhuriyet diyenleri de başka kapıya kovdu.

'Sen kimsin lan?'
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Kendisi Grup Başkanvekili'ni kovacak kadar güçte bir adam mı? Grup Başkanvekili'ni kovuyor, başka kapıya diyor. Sen kimsin lan? Daha bugünden ali kıran başkesen oldun. Anayasal haklarımız var. Bu ülkede kimse etnik siyaset, din siyaseti yapamaz.

Yok çok büyük bir insanmış. Hani Uğur Dündar, Yılmaz Özdil, hani Cumhuriyet yazarları hepsi İmamoğlu'nun arkasına geçti kadını da linç ettiriyorlar. Tanımam etmem kadını.

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