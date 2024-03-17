Ekrem iyice zıvanadan çıktı.. “Senin o d.daklarından öpüyorum”

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim konuşması esnasında kullandığı ifadelerle sosyal medyada gündem olurken, tepkileri üzerine çekti.

İmamoğlu, kendisine sevgisini gösteren bir çocuğa, sahneden karşılık verdi.

Ekrem İmamoğlu, "Öpüyorum güzel oğlumuzu, öpüyorum seni. O güzel dudaklarından öpüyorum." dedi.

İmamoğlu aynı rezil ifadeyi bir kez daha kullanarak şöyle devam etti: "Senin o gönül gözün görüyor ya bizi, senin dudaklarından öpüyorum. Kurban olurum sana."