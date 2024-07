Ekrem, itfaiyedeki çöküşü kabul etti

HABER MERKEZİ

Tecrübeli yüzlerce personeli kızağa çekip yerine atadığı liyakatsiz yandaşlarla İstanbul İtfaiyesinin operasyonel hafızasını ve yangın söndürme kabiliyetini sıfırlayan, envanterde kayıtlı yüzlerce aracı ise çürümeye terk ederek İstanbul halkının can güvenliğini tehlikeye atan Ekrem İmamoğlu’nun aklı nihayet başına geldi. İBB’yi ele geçirmesinin hemen ardından İstanbul İtfaiyesi Daire Başkanlığı’na CHP Bayrampaşa İlçe Başkanı Remzi Albayrak’ı getiren ve Akit Medya Grubu’nun merkez binasında 27 Nisan 2023’te meydana gelen yangını bahçe sular gibi sulayarak 11 bin metrekarelik kapalı alanın küle dönmesini seyreden İmamoğlu, tek seferde 134 araç alarak itfaiye filosunu 970’e çıkardı. Her 4 araçtan birinin arızalı olduğu ve yedek parça’, ‘fren ayarsızlığı’, ‘kabinde is kokusu’, ‘hidrolik kaçağı’, ‘muayenesi olmadığı’ şeklindeki basit gerekçelerle garaj ve servislerde çürütüldüğü bir dönemde yeni araç alımına giden İmamoğlu, 134 araç için tam 800 milyon liraya varan devasa bir rakam ödedi. AK Parti döneminde ‘dünyanın en iyi ilk 10 itfaiyesi’ arasında yer alırken, artık basit yangınları bile söndürmekte aciz kalan ve insanların birikimlerinin kül olmasını seyreden İstanbul İtfaiyesine alınan yeni araçlar ambulans, itfaiye, merdiven ve su ikmal araçlarından oluştu.

İtirafta bulundu

Yenikapı Spor ve Kültür Merkezi’nin açık otoparkında yapılan tanıtım programında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İtfaiyesine çekidüzen verilmesi gerektiğini kabul etti. Kızağa aldığı yaklaşık 400 liyakatli personelden bahsetmeyen İmamoğlu, “emeklilik ve başka görevlere geçenler nedeniyle 2 bin 300 kişilik yeni personele ihtiyaç duyduklarını söyledi. İstanbul İtfaiyesine ait her dört araçtan birinin basit arızalar nedeniyle yüzlerce gündür garajlarda çürütüldüğünü görmezden gelen İmamoğlu, itfaiyeye 134 yeni araç için, “Aldığımız araçlar arasında itfaiye ilk müdahale araçları, ambulans, su ikmal araçları, merdiven araçları, itfaiye hizmet araçları yer alıyor. 800 milyon liraya varan maliyetle aldığımız bu 134 araçla ekibimizin 970 araca ulaştığını, teşkilatımızın araç sayısına da yüzde 16 oranında katkı sağladığımızı belirtmek isterim. Böylece araç filomuzun yaş ortalaması da 16’dan 12’ye düşmüştür” diye konuştu. Son dönemde gerçekleşen ve İstanbul İtfaiyesinin beceriksizliği sebebiyle felaketle sonuçlanan yangınları perdeleyen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy ise “İstanbul İtfaiyesi olarak her zaman daha iyisini yapmak için çalışmaya devam edeceklerini dile getirerek” büyük bir pişkinliğe imza attı.

Akit çürümeyi belgeledi

Öte yandan; gazetemiz akit, İBB’deki kaynaklarından edindiği belgelere dayandırdığı 26 Mart 2024 tarihli “İstanbul yanıyor Ekrem seyrediyor” ve 13 Haziran 2023 tarihli “Araçlar çürüyor İstanbul yanıyor” başlıklı haberlerinde, İstanbul İtfaiyesi envanterinde bulunan her 4 araçtan birinin arızalı olduğunu ve çürümeye terk edildiğini belgelemişti.

