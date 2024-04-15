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Siyaset Ekrem İstanbulluyla dalga geçti! 5 yıl boyunca büyük hizmet etmişler..
Siyaset

Ekrem İstanbulluyla dalga geçti! 5 yıl boyunca büyük hizmet etmişler..

Yeniakit Publisher
2024-04-15 19:49:00 - 2024-04-15 19:53:08
Ekrem İstanbulluyla dalga geçti! 5 yıl boyunca büyük hizmet etmişler..

CHP'li Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 31 Mart seçiminin ardından ilk oturumunu gerçekleştirdi. İmamoğlu açılış konuşmasında İstanbulluyla adeta alay etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini unutup, üzerine vazife bulunmayan her işle meşgul olan CHP'li Ekrem İmamoğlu, yeniden seçilmesinin ardından ilk defa toplanan İBB Meclisi'nde konuştu.

İBB'nin 9. dönem ilk toplantısına İmamoğlu, İstanbulluyla alay ederek başladı.

İmamoğlu önce, "İstanbul tarihinin ve tüm Türkiye'nin en şeffaf, en demokratik, en etkili, en verimli meclisi olma konusunda kararlıyız. Yetkimizi, sadece ve sadece 16 milyon İstanbullunun çıkarları için kullanacağız. Ülkemizin ve Cumhuriyetimizin değerlerine ve kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği ilkeler ve doğrultuya layık olacağız." dedi.

5 yıl hizmet etmiş(!)

2023 seçiminde Cumhurbaşkanlığına heves edip, 6'lı masa kabul etmeyince ilk defa uydurulan "Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı" sıfatıyla İstanbul'u terk edip şehir şehir dolaşan, İstanbul kar felkaeti yaşarken bir balıkçı lokantasında İngiliz Büyükelçisiyle akşam sefası yapan, İstanbul'a tarihinin en büyük İETT sorununu yaşatan Ekrem İmamoğlu, şöyle devam etti:

"5 yıl boyunca gösterdiğimiz gayret ve hizmetin halkımız nezdinde takdirle karşılanması ve teveccüh görmemiz, bizi ziyadesiyle memnun etmiştir; elbette bir o kadar da sorumluluğumuzu büyütmüştür"
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