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Gündem Ekrem İmamoğlu’nun sana verdiği değer işte bu! Sapkın sergiye yer var cam sanatçısına yok
Gündem

Ekrem İmamoğlu’nun sana verdiği değer işte bu! Sapkın sergiye yer var cam sanatçısına yok

Yeniakit Publisher
2023-08-15 11:15:00 -
Ekrem İmamoğlu’nun sana verdiği değer işte bu! Sapkın sergiye yer var cam sanatçısına yok

Beceriksizlikleriyle İstanbul’un başına gelen en büyük felakete dönüşen CHP’nin ‘beceriksiz’ lakaplı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, son zamanlarda toplumun değerleriyle inatlaşmasıyla da öne çıkıyor. Tasavvuf müzesine dönüştüreceğini söyleyerek Feshaneyi LGBT ve çıplaklık sergisine çeviren İmamoğlu, cam sanatının gelişmesi için merhum İBB Başkanı Kadir Topbaş tarafından cam sanatçısı Yasemin Aslan Bakiri’ye tahsis edilen Camhane Sanat Merkezini dün zabıtalar ve polislerle birlikte boşalttırdı.

Haber Merkezi

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Feshane'de açtığı sapkın sergiye tepkiler sürerken dün İmamoğlu’nun sanata verdiği değeri gözler önüne seren bir gelişme yaşandı.

İmamoğlu'nun restore ettirip tasavvuf müzesi yaptıracağını söylediği halde LGBT ve çıplaklık sergisine çevirdiği Feshane binası olayı yargıya taşınırken, sapkın sergi ve İmamoğlu hakkında Çağlayan Adliyesi'nde de suç duyurusunda bulunuldu. Beceriksizlikleriyle İstanbul’un başına gelen en büyük felakete dönüşen İmamoğlu’na Feshane tepkileri sürerken dün merhum İBB Başkanı Kadir Topbaş tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında imzalanan protokolle cam sanatçısı Yasemin Aslan Bakiri’ye tahsis edilen Camhane Sanat Merkezi, polis ve zabıtalar eşliğinde tahliye edildi.

Manevi tarafı göz ardı edildi

Fatih’in Balat semtindeki tarihi yapıyla ilgili tahliye kararı üzerine buradaki eserleri taşıyan cam sanatçısı Yasemin Aslan Bakiri, binayı İBB yetkililerine teslim etti.
Bakiri, binayı üzülerek teslim ettiklerini anlatarak, sanat merkezinin yıllardır cam sanatına önemli sanatçılar ve eserler kazandırdığını söyledi. Camhane’nin burada böyle bitmesinin çok üzücü olduğunu dile getiren Bakiri, “Ama Camhane hiçbir zaman bitmeyecek, sanatçıları her zaman devam ettirecek. Bir ayak izi olarak kalan bu binanın gelecek nesillere aktarılmasını çok isterdik. İBB bunu değerlendirmedi. İşin manevi tarafını göz ardı etiler. Bir sanat merkezi bu şekilde kapatıldığı için çok hüzünlüyüm. Umarım daha iyi şekilde kullanılır” dedi.

Başka bir yer de vermediler

Sanat merkezinde çalışmaların devam edebilmesi için mücadele ettiğini anlatan Bakiri, bu süreçte İBB ile birlikte onların çatısı altında çalışmak için iletişime geçtiğini ancak herhangi bir sonuç almadığını da anlattı.
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Kadir Topbaş tarafından 2006 yılında imzalanan protokolle Balat’taki tarihi yapı, cam sanatçısı Bakiri’ye verilmişti. İBB, protokol süresinin sona ermesinin ardından merkezin tahliyesini talep etti. Kararı mahkemeye taşıyan Bakiri’nin itirazını değerlendiren 4. İdare Mahkemesi, dosyayı karara bağlayarak tahliye işlemini iptal etmişti. İBB’nin söz konusu kararı İstinaf’a taşıması üzerine Bölge İdare Mahkemesi, Camhane Sanat Merkezi’nin tahliye edilmesine hükmetmişti.

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