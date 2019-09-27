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Ekrem İmamoğlu'nun o iddiasını Bülent Kerimoğlu çökertti!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da gerçekleşen 5,8 şiddetindeki depremin ardından yaptığı açıklamada, "99 depremi sonrası belirlenen 470 toplanma alanının sadece 77 tanesinin var" dedi. İmamoğlu'nun bu iddiasını ise CHP'li Bakırköy Belediye BaşkanıBülent Kerimoğlu çökertti.

27 Eylül 2019 Cuma 01:28
Ekrem İmamoğlu'nun o iddiasını Bülent Kerimoğlu çökertti!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da gerçekleşen 5,8 şiddetindeki depremin ardından açıklama yaptı.

Habertürk'e konuşan İmamoğlu, 99 depremi sonrası belirlenen 470 toplanma alanının sadece 77 tanesinin var olduğunu iddia etti.

Sadece Bakırköy'de 59 adet var

Ancak İmamoğlu'nun açıklamasını CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu çürüttü. Kerimoğlu sosyal medya hesabından Bakırköy ilçesindeki deprem toplanma alanlarının listesini yayınladı. Kerimoğlu'nun sadece Bakırköy'de paylaştığı alan sayısı 59.

Kasıtlı mı yaptı?

Yaşanan bu gelişmeler sosyal medyada da gündeme oturdu. Vatandaşlar, İmamoğlu'nun bilerek rakamları çarpıtmak, ya da İstanbul'daki hayati öneme sahip toplanma alanları konusunda yeterli bilgiye sahip olmamakla suçladı.

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Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 01:28
  1. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
  2. Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu

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