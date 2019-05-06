Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası iptal! İstanbul'a kayyım atanacak
YSK'nın aldığı karara göre Ekrem İmamoğlu'nun 17 Nisan'da aldığı mazbata iptal edilecek. İBB'yi seçime kayyım götürecek.06 Mayıs 2019 Pazartesi 20:04
Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul seçimlerinin iptal edilerek yenilenmesine karar verdi.
Bu karar sonrası gözler Ekrem İmamoğlu'na çevrildi.
Mazbata iptal
YSK'nın kararına göre; İmamoğlu'nun aldığı mazbata iptal edilecek ve İstanbul'da seçmen 23 Haziran'da sandık başında olacak.
Kayyım atanacak
Mazbatanın iptal edilmesiyle birlikte İBB'ye kayyım atanacak.
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