Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası iptal! İstanbul'a kayyım atanacak YSK'nın aldığı karara göre Ekrem İmamoğlu'nun 17 Nisan'da aldığı mazbata iptal edilecek. İBB'yi seçime kayyım götürecek.

Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul seçimlerinin iptal edilerek yenilenmesine karar verdi. Bu karar sonrası gözler Ekrem İmamoğlu'na çevrildi. Mazbata iptal YSK'nın kararına göre; İmamoğlu'nun aldığı mazbata iptal edilecek ve İstanbul'da seçmen 23 Haziran'da sandık başında olacak. Kayyım atanacak Mazbatanın iptal edilmesiyle birlikte İBB'ye kayyım atanacak.

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