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Gündem Ekrem İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirme planları yaptığı gizli toplantı ifşa oldu
Gündem

Ekrem İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirme planları yaptığı gizli toplantı ifşa oldu

Yeniakit Publisher
2023-07-19 06:31:00 -
Ekrem İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirme planları yaptığı gizli toplantı ifşa oldu

Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz diken Ekrem İmamoğlu'nun Özgür Özel, Gökhan Günaydın, Engin Özkoç, Engin Altay ve Bülent Tezcan gibi CHP'nin önemli isimleriyle gerçekleştirdiği gizli toplantının görüntüleri internete düştü.

Türkiye, seçimini bir kez daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'ndan yana kullanmış, Cumhurbaşkanlığı Seçimleri sonrası CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na kazan kaldıran partililer olmuştu.

Kılıçdaroğlu ise değişim çağrılarına karşı 'mücadeleye devam' mesajıyla genel başkanlığa yeniden aday olacağının sinyalini vererek mağlubiyetin faturasını Merkez Yönetim Kurulu'na kesti ve kendisine yakın isimlere görevlendirmelerde bulunarak koltuğunu sağlama aldı.

Başarısızlıkla sonuçlanan seçim sürecinin ardından Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz diken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Menzile yürümekte net olarak kararlıyım. Değişim şarttır" ifadelerini kullanarak Kılıçdaroğlu'na değişim konusunda net bir mesaj verdi ve 'iktidar için değişim' temalı bir internet sitesi kurdu.

İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nu devirme planları internete düştü

Bu gelişmeler yaşanırken YouTube'ta yayınlanan bir video bomba etkisi yarattı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kılıçdaroğlu'nu devirmeyi kafasına koyan İmamoğlu'nun öncülüğünde gerçekleştirilen online toplantının görüntüleri ifşa oldu.

Görüntülerde CHP'nin önemli isimleri ve bazı Parti Meclisi üyelerinin Kılıçdaroğlu'na karşı net bir şekilde harekete geçtiği görülüyor.

Kılıçdaroğlu'suz alternatif olağanüstü kurultay planı

Toplantıda 'Kılıçdaroğlu'suz alternatif olağanüstü kurultay' söylemini dile getiren İmamoğlu, "Birkaç hususta ilk planlamamızı yaptık. Parti Meclisi süreciyle ilgili zemin oluşturmaya dönük bir kararlılık göstermiştik, bunun da özellikle örgütün görev alma sürecine dair bir hazırlık olacaktı. Bu konuda en son Gökhan Bey (CHP Parti Meclisi Üyesi ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın) bir süreç başlattı" ifadelerini kullanıyor.

İmamoğlu, konuşmasında şunları söylüyor:

Alternatif bir olağanüstü kurultay süreci olabilir mi? Olgunlaşabilir mi? Buna dair bir zemin var mı? Elimizdeki veriler üzerinden bir heyet konuşulmuştu. O konuda da katkısı olacak olan, burada olan ve olmayan arkadaşların da katkılarıyla birlikte bir çalışma ve öngörü zemini oluşacaktı. O konuda da bir çalışma sürdürüldü diye biliyorum.

 

İmamoğlu'nun gizli toplantısına katılan isimler:

Özgür Özel - CHP Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili

Gökhan Günaydın - CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili

Engin Özkoç - CHP Parti Örgütü ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı

Tekin Bingöl - CHP Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili

Onursal Adıgüzel - CHP Parti Meclisi Üyesi ve İstanbul Milletvekili

Veli Ağbaba - CHP Parti Meclisi Üyesi ve Malatya Milletvekili

Engin Altay - CHP İstanbul Milletvekili

Bülent Tezcan - CHP Aydın Milletvekili

Muharrem Erkek - CHP Parti Meclisi Üyesi

Selin Sayek Böke - CHP Parti Meclisi Üyesi

Hakkı Süha Okay - CHP Parti Meclisi Üyesi

Ahmet Hakan Uyanık - CHP Parti Meclisi Üyesi

Pınar Uzun - CHP Parti Meclisi Üyesi

Gökhan Zeybek - CHP Parti Meclisi Üyesi

Sevgi Kılıç - CHP Parti Meclisi Üyesi

Hakkı Süha Okay - CHP Parti Meclisi Üyesi

Dilekçe baskısı

Görüntülerde CHP Parti Meclisi üyelerinin ve il başkanlarının imza attığı bir dilekçe üzerinde çalışmalar yapıldığı görülürken imza verenlerin imzalarını geri çekmemesi için de baskı yapıldığı anlaşılıyor.

O anlarda şu diyaloglar yaşanıyor:

Ekrem İmamoğlu: Gökhan Bey, Parti Meclisi işi galiba sizin tarafta.

Gökhan Günaydın: Bir bilgi sunayım ben o konuda. Bülent Bey (Bülent Tezcan) de burada. Kendisi sağ olsun bir metin hazırladı. Bu metinden sonra onun da aldığı imzalar var benim de aldığım imzalar var. Şu an itibariyle 7 kişi imzaladı. İzninizle sayıyorum; Bülent Tezcan, Gökhan Zeybek, Tekin Bingöl, Hasan Baltacı, Umut Akdoğan, Hakan Uyanık ve Erbil Aydınlık. Biraz evvel ben metni bir zarf içerisinde Selin Hanım'a (Selin Sayek Böke) gönderdim. Selin hanım da imzalamış olacak. Böylelikle 8 imza olacak. İstanbul içine yönelik bir toplantımız var. Orada Onursal Adıgüzel, Sevgi Kılıç, Pınar Uzun ve Turan Aydoğan da imzalamış olacaklar. Ben yarın sabah bir arabayla Muharrem Bey'e (Muharrem Erkek) Çanakkale'ye göndereceğim imzayı. Oradan Burhaniye'den Yaşar Selman Hanım imzalayacak. Oradan'da Bodrum'a geçecek. Böylece imza sayısı Pazartesi akşam itibariyle 15'e ulaşacak. Özgür başkanım da burada. Eğer uygun görürseniz Veli Ağbaba ya da Murat Emir'den birinin de imzasını alalım.

Muharrem Erkek: Evet, iyi olur.

Ekrem İmamoğlu: O zaman Parti Meclisi süreci aslında şu anda dengede gidiyor. Muhtemelen Tekin başkanın (Tekin Bingöl) ifade ettiği mektup sürecine dayalı olarak çarşamba günü bir aksiyona dönüşecek ya da maksimum perşembe diyelim buna.

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