Ekrem İmamoğlu'nun gözü kulağı bu haberdeydi! Bakalım şimdi ne olacak

CHP’ye yakın Halk TV yazarı Mehmet Tezkan, İyi Parti lideri Meral Akşener'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na karşı yerel seçimde aday çıkarıp çıkarmayacağı sorusuna yanıt aradı.

İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin, Muğla, Adana'daki mevcut başkanların İyi Parti'nin de belediye başkanları olduğunu belirten Tezkan, "Akşener kendi adayına karşı nasıl aday çıkaracak ki… İyi Parti liderine bu soru sorulduğunda kaçamak cevap verdi. Afyon kürsüsünden partililerine seslenirken hem her yerde kendi adaylarıyla seçime gireceklerini söyledi hem de yerel özellikler ve talepler doğrultusunda iş birliği yapılacağını vurguladı… Gazetecilerle yaptığı toplantıda da aynı soru gündeme geldi. Günü geldiğinde bakarız diye topu taca attı. Ne evet dedi ne hayır…" yorumunu yaptı.

Tezkan, yazısında şunları kaydetti:

“Bence İstanbul’da Ankara’da aday çıkaracak mısınız yerine şu sorulmalıydı. İmamoğlu’nun performansından memnun musunuz? Yavaş’ın açılışlarına katıldığınızda beğeniyor musunuz?

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'Başarısız buluyorum, 2019’da aday gösterdik ama bekleneni vermediler. Yeniden aday gösterilmelerine karşıyım. Bu sebeple yeni aday arayışındayım' derse… Durum değişir…

Bu illerde bugünkü belediye başkanlarına karşı aday çıkarmakta haklı gerekçesi olur. Başarılılar ama siyaseten kendi adayımı çıkartıyorum derse, partisini ülke menfaatlerinin önüne koymuş olmaz mı?

Görünen o ki; 2024 seçimlerinde yerel ittifaklar kurulacak. Adı konulmayan birliktelikler oluşacak.”