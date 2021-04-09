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Siyaset Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun annesi vefat etti
Siyaset

Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun annesi vefat etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun 77 yaşındaki annesi Hava Kaya tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-04-09 18:51:00 -
Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun annesi vefat etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun annesi vefat etti. 77 yaşındaki Hava Kaya'nın bir süredir hastanede tedavi gördüğü, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

İmamoğlu'nun annesi vefat etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Başkan Ekrem İmamoğlu'nun kayınvalidesi, eşi Dilek İmamoğlu'nun annesi Hava Kaya'nın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Havva Kaya'nın cenazesi, Pazar günü Trabzon Çarşıbaşı İlçesi Kovanlı Köyü Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak.

Cenaze programı belli oldu

Ongun, paylaşımında "11 Nisan Pazar günü, Trabzon Çarşıbaşı İlçesi Kovanlı Köyü Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazıyla merhume son yolculuğuna uğurlanacaktır. İBB ailesi olarak, merhumeye Allah'tan rahmet; Kaya ve İmamoğlu ailelerine de başsağlığı ve sabır dileriz" dedi.

1944 doğumlu 77 yaşındaki Hava Kaya'nın bir süredir Beylikdüzü'nde özel bir hastanede tedavi gördüğü, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu'ndan başsağlığı mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, annesi Havva Kaya'yı kaybeden Dilek İmamoğlu'nu telefonla aradığı öğrenildi. Havva Kaya'ya Allah'tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu'nun, Dilek İmamoğlu ve Ekrem İmamoğlu'na başsağlığı dileklerini ilettiği kaydedildi.

 

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