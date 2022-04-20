Ekrem İmamoğlu'nun dört yıl cezaya mahkum olması istenen işte o konuşması!

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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, 31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından kullandığı ifadelerle Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesi ile dava açılmıştı.

Yargılamaya ilişkin mütalaasını açıklayan savcılık, CHP'li İmamoğlu'nun 4 yıl 1 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

4 Kasım 2019'daki açıklamaları...

İmamoğlu hakkında, 4 Kasım 2019 tarihinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "YSK üyelerinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte" ifadeler kullandığı gerekçesi ile Mayıs ayında dava açılmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, İmamoğlu'nun, o dönem Yüksek Seçim Kurulu Başkanı olan Sadi Güven ile 10 YSK üyesine yönelik, zincirleme şekilde, "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret" suçu işlediği gerekçe gösterilmişti.

'31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır'

İddianamede, CHP'li İmamoğlu’nun 4 Kasım 2019 günü Üsküdar Fethipaşa Korusu'nda basın mensuplarına yaptığı şu açıklamalar yer aldı:

31 Mart'ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa'da onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan şeylere, biten şeylere baktığımızda, tam da işte 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır.