Ekrem İmamoğlu’nun borçlanma ihaneti

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CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Sancaktepe - Yenidoğan metrosunun üzerini toprak ve molozla kapatılması malum zihniyetinin hizmet anlayışının yıkımdan ibaret olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. AK Parti döneminde öz kaynaklarla yapımına başlanan 2022 yılı bütçesinden de 1 milyar 256 milyon lira pay ayrıldığı halde tünelleri toprakla kapatan İmamoğlu yönetiminin ayrılan bütçeyi nereye harcayacağı ise merak konusu oldu. Hatırlanacağı üzere İmamoğlu yönetimi, üzeri toprakla kapatılan hattın Çekmeköy- Sultanbeyli ayağı için tam 110 milyon Euro Almanya’dan borç almıştı. AK Partili siyasiler, İstanbul’un geleceğinin talan edildiği konusunda hem fikir.

Geleceğimiz bloke ediliyor

AK Parti İBB Meclis Üyesi, Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir, “İmamoğlu yönetimi tarafından toprakla doldurulan kısım AK Parti döneminde İBB’nin öz kaynaklarıyla yapılıyordu. Tünelin toprakla doldurulması aslında İstanbul’un geleceğinin de bloke edilmesi anlamına gelmektedir. ‘Borçlanma ihanettir’ dediler, öz kaynakla yapılan yerleri doldurup, her şeyi borçlanmaya yapmaya çalışıyorlar. Öz kaynakla aldığımız otobüsler bile borçla almaya başladılar” dedi. İBB’nin reklamla yönetildiğini kaydeden Özdemir, “Maalesef vatandaşa hizmet üretmek gayesiyle değil de popülist çıkarlar uğruna perdelemeler yapılıyor. PR ile kandırılmaya çalışılan bir şehir görüyoruz. Var olan problemleri görmezden gelip inkar ediyorlar. Metro tünelinin, metroyla alakası yok açıklaması yok diyebiliyorlar. Ciddiyetten uzaklar” ifadelerini kullandı.

Hizmet yok rant var

Gazeteci yazar Cengiz Alçayır, “İmamoğlu İstanbul’u yaşanmaz bir şehir haline getiriyor. Olan hizmetleri iptal ettiği gibi yapımına başlanan projeleri de durduruyor. Metropol kentin geleceğine yönelik inanılmaz bir tahribat var. İmamoğlu rant ve peşkeş belediyeciliği yürütüyor” şeklinde konuştu. CHP’nin hizmet gibi bir amacının olmadığını vurgulayan Alçayır, “İmamoğlu, kente sahip çıkmıyor. Hizmet adı altında ranta bakıyor. Algı belediyeciliği yürütülüyor. İstanbul’un yarınları tahrip ediliyor. İstanbul’un geleceğinin üzerine toprak atılıyor” dedi.