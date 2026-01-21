  • İSTANBUL
Gündem Ekrem İmamoğlu'nun a takımı uyuşturucu ve fuhuş batağında
Gündem

Ekrem İmamoğlu'nun a takımı uyuşturucu ve fuhuş batağında

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ekrem İmamoğlu'nun a takımı uyuşturucu ve fuhuş batağında

İBB kaynaklarını lüks jetlerde ve kumar masalarında har vurup harman savuran kirli yapıya yönelik operasyonlar derinleşiyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında sosyete simaları ve fenomenlerin de bulunduğu 7 şüpheli hakkında uyuşturucu ve fuhuş suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.

Milletin parasıyla Kıbrıs’ta kumar partileri düzenleyen, özel jetlerle sefa süren şebekenin kirli çamaşırları bir bir ortaya dökülüyor. İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in "Akrep" lakaplı sevgilisi Tuana İyigör’ün de aralarında bulunduğu

 

şüphelilerin, uyuşturucu ve fuhuş bataklığında nasıl bir rol oynadığı savcılık dosyasına girdi. İtirafçıların ifadeleri, İBB üzerinden sağlanan vurgun paralarının lüks otellerde ve "Sarı oda" isimli kumarhanelerde nasıl tüketildiğini gözler önüne serdi.

 

Sosyete veliahtları ve fenomenler aynı dosyada

Savcılığın talimatıyla harekete geçen emniyet güçleri; uyuşturucu ve fuhuş organizasyonunda adı geçen Abdi İbrahim'in veliahtı İbrahim Barut, Huzur Giyim'in oğlu Abdullah Gençal ve fenomen Bilal Hancı gibi isimlerin tepesine bindi. Manevi değerlerden yoksun bu yaşam tarzının, İBB kaynaklarıyla finanse edildiği iddiaları kamuoyunda büyük infial yarattı.

 

Vurgun parasıyla Atina ve Kıbrıs turu

Dosyadaki iddialara göre, firari hafriyat baronu Murat Gülibrahimoğlu ve Fatih Keleş'in başını çektiği ekip, İBB paralarıyla Atina ve Kıbrıs'ta şatafatlı hayatlar sürdü.

 

İtirafçı Rabia Karaca, valizlere sığmayan pahalı hediyelerin ve tek gecede kaybedilen 300 bin dolarların kaynağının İBB üzerinden yapılan vurgunlar olduğunu ifşa etti. Halk hizmet beklerken, CHP yönetimindeki belediyenin imkanlarının bu denli bir yozlaşmaya alet edilmesi "Bu kadarına da pes" dedirtti.

