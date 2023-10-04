Ekrem İmamoğlu’nu hatırlattı...Yunan Başkan, sel mağdurunu tokatladı

Komşu Yunanistan’da ikinci kez sel felaketiyle karşı karşıya kalan Volos kentinin Belediye Başkanı Ahileas Beos’un, sel mağduru bir kişiye tokat attığı bildirildi. Yunan medyasında yer alan habere göre, gerekli önlemlerin alınmadığını iddia eden bir bölge sakini ile Beos arasında önce sözlü tartışma yaşandı.

Haberlerde, tartışmanın ardından Beos’un söz konusu kişiye tokat attığı kaydedildi.

Ahlaksızlığını savundu

Beos, olayın sosyal medyada büyük yankı uyandırmasının ardından yaptığı açıklamada, “Verdiğim tepki, bir ay boyunca uykusuz kalmamın sonucudur” diyerek, yine akıllara deprem felaketinde kayak tatiline giden Ekrem İmamoğlu’nun sinkaflı sözlerini hatırlattı.

Kent selle büyük zarar gördü

28 Eylül’de yaşanan sel felaketi, Tesalya bölgesini etkileyerek özellikle Volos, Pilio, Larisa ve Farsala gibi yerleşim yerlerinde ciddi hasarlara yol açmıştı. Birçok ev, iş yeri, tarım arazisi ve yol sular altında kalarak zarar görmüş, heyelanlar nedeniyle birçok yol da trafiğe kapatılmıştı. Yoğun yağış nedeniyle Volos’un büyük bir kısmına elektrik verilememişti.

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