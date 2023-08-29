Ekrem İmamoğlu’ndan yeni hizmet! Hem temizlik hem serinlik…
İBB'deki başarısızlıkları nedeniyle sosyal medyada adı Ekrem Arızaoğlu olarak kalan Ekrem İmamoğlu hizmetlerine bir yenisini ekledi. İstanbul'da toplu ulaşımın en önemli ağlarından biri olan metrolarda İBB personellerinin metro merdivenlerini yıkama şekli sosyal medyada yoğun tepki çekti.
Metro hattında çalışan bir vatandaş metrodaki temizlik görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Vatandaş o anları "Bu da yeni videomuz. Temizlik akımı başlasın" notunu düşerek yayınladı.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Görüntülerde bir kova içerisine doldurulan özel sıvının metro merdiveninin başından yere döktüğü görüldü. Sonrasında ise aşağıdan ve yukarıdan gelen görevliler ellerine aldıkları fırça ve çekpas ile yerleri temizledi. Söz konusu görüntüler vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Gündem
Hayvan hakları savunucuları Ekrem’i de protesto edecek mi? Ekrem'in şoförü yolda yatan köpeği ezdi