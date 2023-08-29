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Gündem Ekrem İmamoğlu’ndan yeni hizmet! Hem temizlik hem serinlik…
Gündem

Ekrem İmamoğlu’ndan yeni hizmet! Hem temizlik hem serinlik…

Yeniakit Publisher
2023-08-29 10:31:00 -

İBB'deki başarısızlıkları nedeniyle sosyal medyada adı Ekrem Arızaoğlu olarak kalan Ekrem İmamoğlu hizmetlerine bir yenisini ekledi. İstanbul'da toplu ulaşımın en önemli ağlarından biri olan metrolarda İBB personellerinin metro merdivenlerini yıkama şekli sosyal medyada yoğun tepki çekti.

Metro hattında çalışan bir vatandaş metrodaki temizlik görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Vatandaş o anları "Bu da yeni videomuz. Temizlik akımı başlasın" notunu düşerek yayınladı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Görüntülerde bir kova içerisine doldurulan özel sıvının metro merdiveninin başından yere döktüğü görüldü. Sonrasında ise aşağıdan ve yukarıdan gelen görevliler ellerine aldıkları fırça ve çekpas ile yerleri temizledi. Söz konusu görüntüler vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.

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Yorumlar

isimsiz

Birinci burası bir metro istasyonu mu belli değil?ikincisi bilinçli yapılmış bir eylem olduğu o kadar aşikar ki biri üstten suyu döküyor biri de aşağıda bekleyip video çekimi yapıyor,hiç bir belediye çalışanı bunu göze alamaz çünkü yapan için işten çıkarma için açık bir gerçek

Türkoğlu

...İBB Başkanını yere göğe sığdıramaz akit..
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