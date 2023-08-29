Ekrem İmamoğlu’ndan yeni hizmet! Hem temizlik hem serinlik…

Metro hattında çalışan bir vatandaş metrodaki temizlik görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Vatandaş o anları "Bu da yeni videomuz. Temizlik akımı başlasın" notunu düşerek yayınladı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Görüntülerde bir kova içerisine doldurulan özel sıvının metro merdiveninin başından yere döktüğü görüldü. Sonrasında ise aşağıdan ve yukarıdan gelen görevliler ellerine aldıkları fırça ve çekpas ile yerleri temizledi. Söz konusu görüntüler vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.

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