Ekrem İmamoğlu'ndan seçim fetvası
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da düzenlenen mitingde seçimlerle ilgili fetva vermeye kalktı.
Türkiye'de seçimlere artık bir hafta kaldı. Partiler ve adaylar çalışmalarını sürdürüyor.
HDP destekli 6'lı masa cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu gösterdi. 6'lı masa seçim çalışmaları doğrultusunda bugün İstanbul Maltepe'de bir miting düzenledi.
İmamoğlu'ndan fetva
Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi durumunda yardımcısı yapacağını açıkladığı İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, mitingde konuştu.
İmamoğlu, seçimleri ilk turda bitirmenin 'farz' olduğunu söyledi. İmamoğlu'nun sözleri tepkiyle karşılandı.
Ahmet Türk'ten de aynı açıklama geldi
HDP'li Ahmet Türk, dün düzenlenen mitingde "AK Parti’ye oy vermek günahtır, haramdır." diye konuşmuştu.
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