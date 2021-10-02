Ekrem İmamoğlu'ndan Murat Çakır açıklaması

Göreve geldiği günden bu yana skandallarıyla gündemi meşgul eden CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB'ye bağlı İSPARK'ın zararının 100 milyon liraya ulaştığı belirtiliyor.

CHP yandaşlığıyla bilinen Can Ataklı ise İSPARK'ın iflasa sürüklendiğini, konkordato ilan edebileceğini yazmıştı.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken İSPARK'ın Genel Müdürü Murat Çakır'ın görevden alındığı iddia edildi.

İmamoğlu'ndan açıklama

İmamoğlu, İSPARK'ın Genel Müdürü Murat Çakır'ın görevden alınıp alınmadığıyla ilgili şunları söyledi:

"Şu anda kamuoyuyla paylaşacağımız netleşmiş bir durum yok. Netleşirse zaten paylaşırız. Yani özel bir husus yok. Bizimle çalışmak isteyen çok yönetici var. Bizimle gelip emeğini ortaya koyan yöneticilerimiz var. Bazıları yorgun düşebilir, bazıları değişim isteyebilir, bazılarını biz değiştirebiliriz. Bunların hepsi mümkün. Normal hayatta, profesyonel hayatta, kurumsal hayatta mümkün. Ama şu anda kamuoyuyla paylaşacağımız netleşmiş bir husus yok."

Ekrem İmamoğlu, Murat Çakır'ın şu anda görevinin başında mı yoksa yıllık izinde mi olduğu yönündeki soru üzerine ise yıllık izinde olup olmadığını o kadar takip edemediğini belirtti.

İSPARK'ın zarar ettiği iddialarının hatırlatılması üzerine İmamoğlu, "Şirketin zarar etmesiyle ilgili hususun doğru olmadığını kamuoyuyla paylaştık." ifadelerini kullandı.