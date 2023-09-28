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Gündem Ekrem İmamoğlu'ndan mühim açıklama: Yoğun yağış etkileyecek gibi görünüyor demiştim geçen sefer!
Gündem

Ekrem İmamoğlu'ndan mühim açıklama: Yoğun yağış etkileyecek gibi görünüyor demiştim geçen sefer!

Yeniakit Publisher
2023-09-28 20:04:00 - 2023-09-28 20:22:15
Ekrem İmamoğlu'ndan mühim açıklama: Yoğun yağış etkileyecek gibi görünüyor demiştim geçen sefer!

İstanbul'un birçok ilçesi sular altında, sürücüler de araçlarında mahsur kalırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan, "Şu an itibariyle bizi rahatsız eden görüntüler yok" açıklaması geldi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında konuştu.

İstanbul'da etkili olan yağmur nedeniyle yollar göle döndü. Sürücüler araçlarında mahsur kaldı. İstanbul Havalimanı'na giden yol kapandı. Metro istasyonunu su bastı.

İmamoğlu tüm bunlara karşın, "Şu an itibariyle bizi rahatsız eden görüntüler yok." dedi.

Sözlerine, "İBB'nin Afet Koordinasyon Merkezi'nden sizlere sesleniyoruz. Bizi artık anlık, yoğun yağış düşüşleri etkileyecek gibi görünüyor demiştim geçen sefer." diye başlayan İmamoğlu, "Bugün de benzer bir durum yaşıyoruz. Arnavutköy civarına çok yoğun bir yağış düştü. Geçen çok yoğun diye tarif ettiğimiz 2 saatte 125 kiloya yakın yağışın bu sefer 2 saatte 200 kiloyu aşan bir orana yükselmesi yağışın belli bölgelere nasıl yoğun düştüğünün bir göstergesi. Tüm bu yağış miktarlarıyla İstanbul'un Avrupa yakasında etkili bir süreç yaşadık, şu anda durağan, yoğunluk azalmış görünüyor." ifadelerini kullandı.

İklim değişikiliği vurgusu!

İmamoğlu sahada selle mücadele edeceği yerde, sözlerine vatandaşları uyararak devam etti:
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Yine vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Yine buna benzer geçişleri cumartesi geceyi pazar sabahına bağlayan süreçte de yaşayabileceğimiz noktasında uyarılar var. Arkadaşlarımız ihbarlarla çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımızdan bizi üzecek haber almadık. Bu akşam tedbirleri en üst seviyede tutacağız. Motosiklet gibi araçlar gördüm. Yağış esnasında hareket etmeyip tedbirli davranmaları gerektiğini düşünüyorum. Valilik ve diğer kamu kuruluşlarıyla birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Yarın itibariyle yağışlar Pazartesi'ye kadar sürecek. Yağışların sadece barajlarımızı dolduran, bereketli kavramlarıyla olmasını dileriz. İklim değişikliğinin yağışın, rüzgarın biçimini değiştirdiği bir gerçek.

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