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Ekrem İmamoğlu'ndan mazbata ne zaman geri alınacak? YSK son dakika İstanbul kararı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) AK Parti ve MHP’nin olağanüstü itiraz kararını açıkladı. AK Parti Temsilcisi Recep Özel: İstanbul seçimleri yenileniyor” dedi. Peki YSK, CHP, İP ve terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin ortak ortak adayı Ekrem İmamoğlu'ndan mazbatayı geri alacak mi alacak?

06 Mayıs 2019 Pazartesi 19:36
Ekrem İmamoğlu'ndan mazbata ne zaman geri alınacak? YSK son dakika İstanbul kararı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) AK Parti ve MHP’nin olağanüstü itiraz kararını açıkladı. AK Parti Temsilcisi Recep Özel: İstanbul seçimleri yenileniyor” dedi. Peki YSK, CHP, İP ve terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin ortak ortak adayı Ekrem İmamoğlu'ndan mazbata geri alanacak mı? YSK'nın İstanbul seçimlerini yenilenmesine karar vermesi sonrası Ekrem İmamoğlu'ndan mazbata ne zaman geri alınacak sorusunu sormakta. YSK, Ekrem İmamoğlu'ndan mazbata geri alacak. İstanbul seçimleri ne zaman yapılacak? İstanbul seçimleri 7 Temmuz'da yapılacağı yönünde.

YSK üyeleri, AK Parti’nin itirazını 4 ret oyuna karşılık 7 oyla kabul etti. YSK'nın kararını AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel de sosyal medya hesabından duyurdu. AK Partili Özel, "İstanbul seçimleri yenileniyor. Hayırlı olsun..." dedi. AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, YSK kararıyla ilgili yaptığı ilk açıklamada şunları söyledi: "Sandıklarda başlayan, ilçe ve il seçim kurulunda devam eden mevcutlu sayımlar, yine sandıklardaki sandık başkanlarının seçim kanunundaki açık hükme rağmen, kamu sıfatı taşımayan kişilerden görevlendirme yapıldığı için, birçok konuda yolsuzluklar, usulsüzlükler meydana geldi. Sandıkta yaşanan hadiseler ortaya konarak bunları YSK'ya taşımıştık. Tahmin ediyorum bu itirazların tamamı tek tek ele alındı bugün. Geçen hafta YSK ara kararıyla beraber evrak gönderilmesini istemişti. Maalesef, ilçe seçim kurulunda sandık başkanlarının atanmasıyla ilgili kanuna aykırı görevlendirme yapılmış. Sandıklarda oy sayımı esnasında, sandık sonuç tutanaklarının düzenlenmesi sonucunda kanuna aykırı işlemleri görüyoruz."

 

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Haber Tarihi: 06 Mayıs 2019 Pazartesi 19:36
  1. Ekrem İmamoğlu'ndan mazbata ne zaman geri alınacak?
  2. YSK son dakika İstanbul kararı
  3. Ekrem İmamoğlu'ndan mazbata geri alanacak mı?
  4. İstanbul seçimleri ne zaman yapılacak?

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