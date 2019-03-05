Ekrem İmamoğlu'ndan ilginç açıklama: Kaçak cami yaptım
CHP'nin İstanbul Büyükşehir adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmalarına Kağıthane'de devam etti.05 Mart 2019 Salı 22:41
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Kağıthane'deki seçim çalışmalarını mitingle noktaladı.
İmamoğlu mitingte yapıtığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı;
"Kaçak cami yaptım"
"Seçim kazanmak için her yol mubah değildir. Birilerini kalbini kırarak bir seçim kazanmak istemiyorum. Kriz var, yoksulluk, işsizlik yaşıyoruz. Şu şehre moral, samimiyet, güler yüz gelsin, bu şehirde 6 ayda kriz kalmaz. Benim insanıma moral, sevgi, kucaklaşma lazım. Herkes birbirini sevecek, hal-hatır soracak. Biz, milletiz. Beylikdüzü'nde kaçak cami yaptım. Adını da mücadeleyle beraber 'Kuvay-i Milliye Camii' koydum.''
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