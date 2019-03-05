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Ekrem İmamoğlu'ndan ilginç açıklama: Kaçak cami yaptım

CHP'nin İstanbul Büyükşehir adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmalarına Kağıthane'de devam etti.

05 Mart 2019 Salı 22:41
Ekrem İmamoğlu'ndan ilginç açıklama: Kaçak cami yaptım

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Kağıthane'deki seçim çalışmalarını mitingle noktaladı.

İmamoğlu mitingte yapıtığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı;

"Kaçak cami yaptım"

"Seçim kazanmak için her yol mubah değildir. Birilerini kalbini kırarak bir seçim kazanmak istemiyorum. Kriz var, yoksulluk, işsizlik yaşıyoruz. Şu şehre moral, samimiyet, güler yüz gelsin, bu şehirde 6 ayda kriz kalmaz. Benim insanıma moral, sevgi, kucaklaşma lazım. Herkes birbirini sevecek, hal-hatır soracak. Biz, milletiz. Beylikdüzü'nde kaçak cami yaptım. Adını da mücadeleyle beraber 'Kuvay-i Milliye Camii' koydum.''

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 22:41
  1. Ekrem İmamoğlu
  2. Kağıthane
  3. CHP
  4. İBB
  5. İstanbul Büyükşehir Belediyesi

YORUM YAZ

  • Deli İboDeli İbo1 sa önce
    Soyadın İmamoğlu diye, müslüman damarın kabardıda cami yaptın.Ama Allah'la kavgalı CHP'li amcalarından korkup, onların duymaması için kaçak yapmışındır zağar.
  • MuratMurat1 sa önce
    Cami yaptirmis ama acilisa gitmemis. Allah herkese nasip etmez acilisa gitmeyi

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