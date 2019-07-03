Ekrem İmamoğlu'ndan HDP'ye ziyaret!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran'da ittifak halinde oldukları Saadet Partisi ve İYİ Parti il başkanlıklarını ziyaretinin ardından diğer bir ittifak ortağı olan terör destekçisi HDP'nin İstanbul İl Başkanlığı'na geçti.

HDP İstanbul İl Başkanı Esengül Demir tarafından karşılanan İmamoğlu, İstanbul seçimlerinde aday çıkarmayarak kendisi için çalışma yürüten HDP yetkilileriyle basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

'İmkan olsa Demirtaş'ı ziyaret etmek isterim'

Görüşme sonrası gazetecilere açıklama yapan İmamoğlu, Bir gazetecinin "Seçim öncesinde cezaevinden size açık destek çağrısı yapan Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gibi "Tutuklu ama yani niçin tutuklu? Bunu herkes gibi ben de anlamak istiyorum." diyerek "Elbette imkan olsa ziyaret etmek isterim ama bazı ziyaretlerle ilgili kurallar var." sözleriyle cevap verdi. Bilindiği gibi terör destekçisi HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, bazı davalardan beraat etmesine rağmen ‘silahlı terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezası almıştı.