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Ekrem İmamoğlu'ndan HDP'ye ziyaret!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran seçimlerinde kendisini destekleyen HDP'nin İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Çıkışta gazetecilere açıklama yapan İmamoğlu, silahlı terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezası alan Selahattin Demirtaş için 'Tutuklu ama yani niçin tutuklu? Bunu herkes gibi ben de anlamak istiyorum.' dedi.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:24
Ekrem İmamoğlu'ndan HDP'ye ziyaret!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran'da ittifak halinde oldukları Saadet Partisi ve İYİ Parti il başkanlıklarını ziyaretinin ardından diğer bir ittifak ortağı olan terör destekçisi HDP'nin İstanbul İl Başkanlığı'na geçti. 

HDP İstanbul İl Başkanı Esengül Demir tarafından karşılanan İmamoğlu, İstanbul seçimlerinde aday çıkarmayarak kendisi için çalışma yürüten HDP yetkilileriyle basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

'İmkan olsa Demirtaş'ı ziyaret etmek isterim'

Görüşme sonrası gazetecilere açıklama yapan İmamoğlu, Bir gazetecinin "Seçim öncesinde cezaevinden size açık destek çağrısı yapan Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gibi "Tutuklu ama yani niçin tutuklu? Bunu herkes gibi ben de anlamak istiyorum." diyerek "Elbette imkan olsa ziyaret etmek isterim ama bazı ziyaretlerle ilgili kurallar var." sözleriyle cevap verdi. Bilindiği gibi terör destekçisi HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, bazı davalardan beraat etmesine rağmen ‘silahlı terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezası almıştı.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:24
  1. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
  2. HDP İstanbul İl Başkanı Esengül Demir
  3. Selahattin Demirtaş

YORUM YAZ

  • 198119817 dk önce
    Bu soruyu Şehit Yasin Börü' nün ailesine sorsun bakalım, niye tutukluymuş?
  • Çukurova fatih'i Çukurova fatih'i 12 dk önce
    Allah hepsinin belası nı versin inşallah
  • HaktanHaktan14 dk önce
    Ah İstanbul ah yazıklar olsun bu terör sevici adama oy verdiniz

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