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Ekrem İmamoğlu'ndan HDP destekçisine büyük kıyak!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bir skandal atamaya daha imza attı. HDP'ye kıyak yapmaya devam eden İmamoğlu İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği koltuğunu da onları destekleyen aynı zamanda Gezici olan Mehmet Ergen'e bıraktı. İmamoğlu’nun sosyal medya trolü bir ismi göreve getirmesi büyük tepkiyle karşılandı.

23 Ekim 2019 Çarşamba 23:12
Ekrem İmamoğlu'ndan HDP destekçisine büyük kıyak!

Koltuğa oturur oturmaz işçi kıyımlarıyla gündemden düşmeyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu kez tartışma yaratacak bir atama yaptı. Ekrem İmamoğlu bir skandal atamaya daha imza attı. İmamoğlu, HDP'ye kıyak geçmeye devam ediyor. Ekrem İmamoğlu bu kezde HDP destekçisi Gezici bir isme koltuk verdi.

HDP destekçisine büyük kıyak

Gezi paylaşımlarında bulunan ve HDP destekçisi olduğu anlaşılan Mehmet Ergen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevine getirildi.

Bir geziciye daha koltuk

İBB bünyesinde çalışan işçilere kıyım uygulayan Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur'u da görevden alarak yerine Gezici ismi getirdi.

İşte Mehmet Ergen'in skandal paylaşımları

Usta tiyatrocu Nejat Uygur'un da oğlu olan Süha Uygur, 2015'ten beri Şehir Tiyatroları'nda Genel Sanat Yönetmeni olarak görev yapıyordu. Fakat Süha Uygur'un işine Ekrem İmamoğlu tarafından son verildi.

Atama İBB'nin resmi internet sitesinden de duyuruldu. Twitter hesabının görünümünü kilitleyen Mehmet Ergen'in Facebook'tan skandal paylaşımları tepki çekti. Ergen'in Gezi vandalizmine sahip çıktığı paylaşımlarının yanı sıra HDP'ye de destek verdiği mesajları görüldü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında ise hakaret dolu görselleri paylaşan Ergen'in yönetmenden çok sosyal medyada CHP ve HDP trolü gibi davrandığı görüldü.

İmamoğlu, Taksim Dayanışma üyesi ve Gezi Davası sanıklarından Dr. Tayfun Kahraman, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı görevine getirilmişti. Kahraman, Gezi Parkı kalkışmasına ilişkin olarak "Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve devletini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasıyla hala yargılanıyor.

 

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 23:12
  1. İstanbul
  2. CHP
  3. HDP
  4. Recep Tayyip Erdoğan
  5. Ekrem İmamoğlu
  6. Mehmet Ergen

YORUM YAZ

  • İs-hakİs-hak49 dk önce
    Bay Ekrem Yunan oğlu hatırım için sırıtma sırıtıbca sahada çirkinleşiyorsun hem şunuda söyliyeyim İstanbul sana çok bol geliyor adeta için nda kayıp oluyorsun aslında sende farkındasın
  • İmamoğlu İmamoğlu 1 sa önce
    Çünkü ben onlara gebeyim. Onlar olmasa kazanamazdım. Her yere koyacam. Buradan Reisi cezalandırmak için bana oy verenlere teşekkür ederim. Hepinizi kucaklayacam...
  • serdenserden1 sa önce
    bunlara yakışıyorda ak partili belediyelerde bunu yapıyor buna ne demeli. mesala maraşta ki atamaları incelemeli.
  • hasanhasan2 sa önce
    ekrem operasyonsırası sana geliyor haberin ola
  • Munir Munir 5 sa önce
    Bu Ite oy Salaklar salakliklarina doymasinlar
  • Uyan Sabah Oldu Uyan Sabah Oldu 6 sa önce
    Şikayet etmeyin,gereğini yapın.Ak Parti İstanbul İl ve İlçe teşkilatları ne iş yapar,Reis konuşacak,onlar alkışlayacak :(( Biraz çalışın sizi biz alkışlayalım yeter uyuduğunuz :((((
  • Ke-mal Ke-mal 7 sa önce
    Devlet neyi bekliyor daha
  • HizipSavarHizipSavar7 sa önce
    siz liyakat derken meslekizannetmediniz herhalde. daha durun bu başlangıç referans derken hdp ve pkk yı demişti eko.

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