Ekrem İmamoğlu'ndan HDP destekçisine büyük kıyak!

Koltuğa oturur oturmaz işçi kıyımlarıyla gündemden düşmeyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu kez tartışma yaratacak bir atama yaptı. Ekrem İmamoğlu bir skandal atamaya daha imza attı. İmamoğlu, HDP'ye kıyak geçmeye devam ediyor. Ekrem İmamoğlu bu kezde HDP destekçisi Gezici bir isme koltuk verdi.

HDP destekçisine büyük kıyak

Gezi paylaşımlarında bulunan ve HDP destekçisi olduğu anlaşılan Mehmet Ergen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevine getirildi.

Bir geziciye daha koltuk

İBB bünyesinde çalışan işçilere kıyım uygulayan Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur'u da görevden alarak yerine Gezici ismi getirdi.

İşte Mehmet Ergen'in skandal paylaşımları

Usta tiyatrocu Nejat Uygur'un da oğlu olan Süha Uygur, 2015'ten beri Şehir Tiyatroları'nda Genel Sanat Yönetmeni olarak görev yapıyordu. Fakat Süha Uygur'un işine Ekrem İmamoğlu tarafından son verildi.

Atama İBB'nin resmi internet sitesinden de duyuruldu. Twitter hesabının görünümünü kilitleyen Mehmet Ergen'in Facebook'tan skandal paylaşımları tepki çekti. Ergen'in Gezi vandalizmine sahip çıktığı paylaşımlarının yanı sıra HDP'ye de destek verdiği mesajları görüldü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında ise hakaret dolu görselleri paylaşan Ergen'in yönetmenden çok sosyal medyada CHP ve HDP trolü gibi davrandığı görüldü.

İmamoğlu, Taksim Dayanışma üyesi ve Gezi Davası sanıklarından Dr. Tayfun Kahraman, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı görevine getirilmişti. Kahraman, Gezi Parkı kalkışmasına ilişkin olarak "Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve devletini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasıyla hala yargılanıyor.