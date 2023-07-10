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Siyaset Ekrem İmamoğlu’ndan flaş hamle! O isimlerle birlikte hareket edecek
Siyaset

Ekrem İmamoğlu’ndan flaş hamle! O isimlerle birlikte hareket edecek

Yeniakit Publisher
2023-07-10 19:14:00 -
Ekrem İmamoğlu’ndan flaş hamle! O isimlerle birlikte hareket edecek

Bomba kulis haber... CHP'de “değişim” kazanı kaynarken İstanbul'da bomba bir zirve gerçekleşti. CHP'nin ağır topları Engin Altay, Bülent Tezcan ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ile buluştu.

CHP’deki ‘değişim’ tartışmaları olağan kurultay sürecinin gölgesinde devam ederken, CHP’den ağır topların, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Erkem İmamoğlu ile görüştüğü konuşuluyor. T24'ün haberine göre, geçen hafta olduğu belirtilen sürpriz buluşmadaki isimlerin CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel olduğu belirtiliyor.

İmamoğlu ile birlikte hareket edecekler

Özgür Özel, İstanbul'da özel bir görüşmenin olmadığı ama konumları, görevleri gereği ara ara görüştüklerini söyledi. Ancak üç ayrı kaynak görüşmeyi doğruladı. Bu kaynaklar, Engin Altay, Bülent Tezcan ve Özgür Özel'in İmamoğlu ile birlikte hareket edeceğini savundu. 

Olağanüstü kurultay için 625 imza...

Sürpriz buluşmanın olağanüstü kurultay için olup olmadığı bilinmezken, CHP tüzüğüne göre olağanüstü kurultayın toplanması için kurultay delege sayısının beşte birinin noterle onayı gerekiyor. O da 250 civarında bir oy demek. Ama bu kurultayın seçimli olabilmesi için kurultay üye sayısının salt çoğunluğu imza vermek zorunda ki o da 625 civarında imza demek. 

 
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