Ekrem İmamoğlu'ndan Azerbaycan açıklaması

Ermenistan’ın, Azerbaycan’ın sivil yerleşim yerlerine saldırısı sonrası Azerbaycan ordusu karşılık verdi.

Sınırda yaşanan gerilim sonrası Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, kararlılık mesajı vererek geri adım atmadı. Yaşanan çatışmaya ilişkin Ermenistan’da sıkıyönetim ilan edildi.

Türkiye’den de Ermenistan’ın küstah saldırısına tepkiler yağdı. Tek yürek olarak Azerbaycan’ı desteklediğini açıklayan Türkiye, Ermenistan’ın barışın önünde en büyük tehdit olduğunu dünyaya duyurdu.

Sosyal medyada birçok sanatçı ve siyasetçi Azerbaycan’a destek mesajları gönderdi. CHP’li Ankara Büyükşehir Mansur Yavaş’ın paylaşımıyla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Azerbaycan ile ilgili paylaşım yaptı.

İşte o ifadeler, Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’da yaptığı ve sivillerin hayatını kaybetmesine yol açan saldırıyı kınıyorum. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Dost ve kardeş ülke Azerbaycan’a ve Azerbaycan Türklerine başsağlığı, bölgeye barış ve huzur diliyorum.