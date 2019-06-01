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Ekrem İmamoğlu'na para yatıran İBB çalışanı rakıcı çıktı

İYİ Parti ve HDP'nin desteklediği CHP’nin proje adayı Ekrem İmamoğlu’na para yatıran İBB çalışanı Nuri Başkapan rakıcı çıktı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 16:33
Ekrem İmamoğlu'na para yatıran İBB çalışanı rakıcı çıktı

"Başkan APO'nun heykelini dikeceğiz", "PKK'lı teröristin cenazesine katılmayan vekiller hakkında soruşturma açarım" gibi ifadeler kullanan Selahattin Demirtaş'a övgüler dizen CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun bağış hesabına para yatıran İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı Nuri Başkapan rakıcı çıktı.

Mağdur edebiyatına başladı

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul seçimlerine ilişkin verdiği 'yenileme' kararı sonrası CHP adayının başlattığı destek kampanyasına para yatıran Nuri Başkapan, bundan dolayı işten çıkarıldığını ve mağdur edildiğini savundu.

Mağdur değil rakıcı!

Mağdur edebiyatına başlayan Başkapan'ın rakıcı olduğu ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından çay ile rakının bir olduğunu söyleyen Nuri Başkapan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kastederek, "Hiç kusura bakma REİS.! Bu ülkenin ayyıldızlı bayrağı neyse 'RAKI'sı ve ÇAY'ıda odur" dedi. 

Çocukların gasp edilemesine destek verdi

Bunlarla yetinmeyen Nuri Başkapan'ın Hatay'ın Erzin ilçesinde yaşayan Ali ve Sümeyra Algül çiftinin 5 çocuğu eğitim tedbiri iddiasıyla Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından alıkonulmasına da destek verdiği ortaya çıktı. Sosyal medyada yaptığı provokatif paylaşımlarla dikkat çeken Başkapan, haberle ilgili şu skandal ifadeleri kullandı:

"İsabetli karar... Bir daha da geri vermeyin.

Hatay'ın Erzin ilçesinde yaşayan Ali ve Sümeyra Algül çifti'nin, ATATÜRK'ü kastederek, 'puta tapmak' ve 'dinsizlik'' olduğu iddiasıyla okula göndermediği 4 çocuğu ile, Yaşı küçük olan 1 çocuğu, aileden alınıp, Sosyal Hizmetler yurduna yerleştirildi"

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 16:33
  1. Hatay
  2. Yüksek Seçim Kurulu
  3. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  4. Ekrem İmamoğlu
  5. Selahattin Demirtaş
  6. Nuri Başkapan

YORUM YAZ

  • Hasanali koseHasanali kose14 dk önce
    Adam desem adam degil insandesem insan değil cünku Allahu Teala ben insani ehsenitekvim uzere yarattim diyor birde asahilarin asagisi varbunlarda Allahu tealanin haramlarini islemeye devam edenler namazi bilerek kasten terkedenler namaz nedir oruc nedir ama icki kumar zinadan ne olacak diyenler esfele safilin oluyor iste bunlar hayvan bile degil
  • Muktedir Muktedir 47 dk önce
    Yarasın kardeş.
  • ali mersinali mersin3 sa önce
    ağlayın
  • VeliVeli3 sa önce
    Böyle kişileri belediyelerde ne çalıştırıyorsunuz defedin de oraya müslüman kişileri alın bugün trt ye bakıyorum bazı gezicileri dizilerde oynatiyollar devletin paralarını bu mikroplara niye yediriyorsunuz kendi adaminizi kayirin kendi adaminizi istersen bu mikrop şerefsizleri altına bogun olseler size yine oy vermezler hükümete bu konuda çok kızıyorum size oy vermeyen yerlere hizmet yapmayın

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