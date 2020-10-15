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Gündem Ekrem İmamoğlu’na büyük şok! Şehit babası böyle konuştu
Gündem

Ekrem İmamoğlu’na büyük şok! Şehit babası böyle konuştu

İdlib'deki hava saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Emre Baysal'ın isminin İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Sancaktepe'de açılacak çocuk etkinlik merkezine verilmesine şehit babası karşı çıktı. Ekrem İmamoğlu'nun PKK ile organik bağlantısı olduğunu ifade ettiler.

Yeniakit Publisher
2020-10-15 12:17:00 - 2020-10-15 12:35:42
Ekrem İmamoğlu’na büyük şok! Şehit babası böyle konuştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Sancaktepe'de açılacak çocuk etkinlik merkezine İblid'deki hava saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Emre Baysal'ın isminin verilmesi planlanıyordu. Ancak oğlunun isminin İBB tarafından kullanılmasını istemeyen şehidin babası Uğur Uysal, yazdığı dilekçe ile oğlunun isminin İBB tarafından kullanılmasını istemediğini ifade etti.

“Tamamen şehit ailesinin isteğidir”

Konuyla ilgili İBB'nin Ekim ayı ikinci oturumunda söz alan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, şehit babasının kendisine ulaştığını ve oğlunun isminin İBB tarafından kullanılmasına kesinlikle karşı çıktığını ifade etti. Bunun tamamen şehit ailesinin isteği olduğunu belirten Başkan Döğücü, "Ailenin tüm talepleriyle şahsım bizzat ilgilenmektedir. Bizim burada beklentimiz bir şehit babasının İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından oğlunun isminin kullanılmasına izin vermeme durumunun istismar edilmemesidir. Tamamen şehit ailesinin isteğidir" ifadelerini kullandı.

"Şapkanızı önünüze koyup düşünün"

Konuşmasının devamında sözlerini sertleştiren Başkan Döğücü, "Burada şapkayı önüne koyup düşünmesi gerekenlerin olduğu kanaatindeyim. Terörün siyasi uzantılarıyla organik bağları olanlar, birtakım siyasal ittifak içinde olanların bunu çok iyi düşünmesi gerekir" şeklinde konuştu.

Başkan Döğücü'nün bu sözlerine CHP ve İYİ Parti sıralarından tepki geldi.

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