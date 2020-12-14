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Gündem Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'den suya yüzde 40 zam talep
Gündem

Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'den suya yüzde 40 zam talep

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, bugün toplanacak olan İBB meclisinde İBB yönetiminin suya yüzde 40 zam talep ettiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 15:21:00 -
Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'den suya yüzde 40 zam talep

İBB Aralık ayı meclis oturumu bugün Fatih Yenikapı'da bulunan Avrasya Gösteri Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

Oturum öncesi resmi Twitter adresinden açıklamalarda bulunan Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İBB yönetiminin İstanbulluları kızdıracak bir taleple meclise geleceğini duyurdu.

Yüzde 40 zam talebi

Göksu'nun yaptığı açıklamaya göre, İBB yönetimi mecliste suya yüzde 40 zam talep edecek. Göksu, yaptığı açıklamada "Dün, 'İstanbul'da hayatı ucuzlatacağız, suyunuza kadar ucuzlatacağız' sözünü veren İBB yönetimi bugün İBB Meclisi'ne yaklaşık yüzde 40 su zammı ile geliyor" ifadelerini kullandı.

İşte Göksu'nun yaptığı o paylaşım:

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Yorumlar

osmanlı

değil%40 zam %100 de yapılsa imamoğlu bu işten yine sıyrılır yani istanbullu sevdi onu herşeyleri çok güzel oluyor istanbulluyu kucaklamaya başladı yunanistan seviniyordur ingilizlerde borcunu bekliyor neyapsın veresiye belediyecilik böyle birşey...ALLAH(c.c) türkiyeyi korusun...
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m.manak

Bu imamoğlu denen kişi görev düresi dolana kadar maalesef İstanbul halkı “yandım anaaam” diye bağıracaktır. Her şeyde bir hayır vardır. “Biz bunu hakettik” noktasına gelinirse, bir daha aynı hataya düşmezler. Allah akıl fikir versin..
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