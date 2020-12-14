Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'den suya yüzde 40 zam talep
Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, bugün toplanacak olan İBB meclisinde İBB yönetiminin suya yüzde 40 zam talep ettiğini duyurdu.
İBB Aralık ayı meclis oturumu bugün Fatih Yenikapı'da bulunan Avrasya Gösteri Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirilecek.
Oturum öncesi resmi Twitter adresinden açıklamalarda bulunan Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İBB yönetiminin İstanbulluları kızdıracak bir taleple meclise geleceğini duyurdu.
Yüzde 40 zam talebi
Göksu'nun yaptığı açıklamaya göre, İBB yönetimi mecliste suya yüzde 40 zam talep edecek. Göksu, yaptığı açıklamada "Dün, 'İstanbul'da hayatı ucuzlatacağız, suyunuza kadar ucuzlatacağız' sözünü veren İBB yönetimi bugün İBB Meclisi'ne yaklaşık yüzde 40 su zammı ile geliyor" ifadelerini kullandı.
İşte Göksu'nun yaptığı o paylaşım: