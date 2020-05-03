Ekrem İmamoğlu yandaş medyaya ‘bayram’ ettirdi

“İBB’nin gelirleri dramatik şekilde düştü. Seferberlik başlattık” şeklinde açıklama yapan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı bahane ederek, Gerçekgündem, Birgün, Evrensel, Duvar gibi sol tandanslı medya kuruluşlarına reklam verdiği ortaya çıktı. Katıldığı her platformda israf edebiyatı yapan İmamoğlu’nun sırf gövde gösterisi yapmak için uygulamaya geçirdiği reklam savurganlığı “El insaf” dedirtti.

Reklâmı bırak hizmet yap

“İstanbullunun parasını çarçur edenlerden koruyacağız” diyerek koltuğa oturan İmamoğlu, bütün ülkeler virüsten kırılırken bile reklam ve PR çalışmalarından geri durmadı. Göreve geldiği günden itibaren hizmet değil yalan üreten, binlerce işçiyi ekmeksiz bırakan, otobüs seferlerini azaltarak çalışmak zorunda olan vatandaşları mağdur eden Ekrem, emekçi bayramında da milletin parasını sokağa attı. “İBB’nin gelirleri dramatik şekilde düştü. Seferberlik başlattık” şeklinde açıklama yapan CHP’li İmamoğlu’nun 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı bahane ederek, Gerçekgündem, Birgün, Evrensel, Duvar gibi sol tandanslı medya kuruluşlarına reklam verdiği ortaya çıktı. Milli irade düşmanlığı ile bilinen kurumlara verilen reklamlarda, “Adil ve eşit bir düzen için dayanışmanın günü 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun” ifadeleri yer aldı.

“İBB hepimize yeter” demişti

Seçimden önce İBB kaynaklarının hizmet üretmede yeterli olacağını dile getiren, koltuğa oturur oturmaz Avrupa bankalarından kredi çeken, bir danışmanına ayda 45 bin lira maaş veren, konserlere 47 milyon lira bütçe ayıran İmamoğlu’nun ayrıca Instagram’a da şov amaçlı ‘ücretli reklam’ verdiği belirlendi. “İBB’nin gelirleri düştü” diye ağlayan İmamoğlu’nun daha önce de koronavirüs ile ilgili ‘dijital reklam’ adı altında 1 milyon lirayı aşkın para harcadığı, 23 Nisan’da ise Halk TV gibi yandaş kuruluşlara 950 bin liralık reklam verdiği tespit edilmişti.

Virüse karşı alınan tedbirlere kulak asmayıp en işlek meydanlarda reklam için kandil simidi dağıtarak vatandaşların canını tehlikeye atan, çok sayıda İETT hatlarını iptal eden, otobüs seferlerini yarıya düşüren İmamoğlu’nun İBB’si, yardım kolisi dağıtırken de sosyal mesafe kurallarını dikkate almamıştı. Duyarlı vatandaşlar ise hastalığa davet çıkarmak için büyük çaba sarf eden İmamoğlu’na “Devlet ‘evde kal’ çağrısı yaparken, olacak iş mi bu?” diye tepki göstermişti.