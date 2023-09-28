  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu cenazede yan yana durmadı! Hani baba-oğul gibiydiniz...
Siyaset

Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu cenazede yan yana durmadı! Hani baba-oğul gibiydiniz...

Yeniakit Publisher
2023-09-28 16:14:00 -
Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu cenazede yan yana durmadı! Hani baba-oğul gibiydiniz...

Genel seçim sonrası ilişkileri tamamen zedelenen ve aralarında soğuk rüzgarlar esen Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu, gerilimi cenazeye de yansıttı. İki isim, gazeteci Hıfzı Topuz'un cenaze namazında yan yana durmadı.

Genel seçim sonrası ilişkileri tamamen zedelenen ve aralarında soğuk rüzgarlar esen Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu, gerilimi cenazeye de yansıttı. İki isim, gazeteci Hıfzı Topuz'un cenaze namazında yan yana durmadı.

Gazeteci Hıfzı Topuz için bugün cenaze töreni düzenlendi.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Topuz, töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Törene katılanlar arasında CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da yer aldı.

Yan yana poz vermediler

Namazda ise dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Seçim sonrası aralarında soğuk rüzgarların estiği Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu yan yana poz vermedi.

Bu durum ise bir dönem baba-oğul mesajı veren ve yaşanan gerilimlere ilişkin 'sorun yok' açıklamasında bulunan iki isim arasında tansiyonun hala yüksek olduğunu gösterdi.

Ne olmuştu?

Kemal Kılıçdaroğlu, büyük umutlarla girdiği Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde 13. mağlubiyetini elde etti.

Adaylık sürecinde birçok partili isim ve ittifakın diğer ayağı olan İyi Parti cephesinden İmamoğlu'nun aday olması görüşü hakimdi.

Ancak tüm söylenenlere kulak tıkayan Kılıçdaroğlu aday oldu ve seçim hezimetiyle eleştirilerin hedefinde yer aldı.

Gerilim ise hem ittifak partileri arasında hem de CHP içerisinde devam ediyor.

Öyle ki bu süreçte Kılıçdaroğlu'nun en güvendiği isimlerden olan İmamoğlu, değişim sinyalini yakan ilk kişi oldu.

Böylelikle baba-oğul imajı zedelendi.

Şimdilerde ise CHP'de kurultay süreci başladı. Kılıçdaroğlu'nun karşısına, Özgür Özel geçti.

 

Arda Güler için son karar! Korkunç şüphe, Real Madrid açıkladı, kadrodan çıkarıldı
Arda Güler için son karar! Korkunç şüphe, Real Madrid açıkladı, kadrodan çıkarıldı

Spor

Arda Güler için son karar! Korkunç şüphe, Real Madrid açıkladı, kadrodan çıkarıldı

Fenerbahçe'ye gelmemişti! Şimdi 'Ah vah' çekiyor: Büyük hamle...
Fenerbahçe'ye gelmemişti! Şimdi 'Ah vah' çekiyor: Büyük hamle...

Spor

Fenerbahçe'ye gelmemişti! Şimdi 'Ah vah' çekiyor: Büyük hamle...

Ünlü İspanya devinden açıklama geldi! Arda Güler hakkında çok net konuştu: Dünyaya duyuruldu...
Ünlü İspanya devinden açıklama geldi! Arda Güler hakkında çok net konuştu: Dünyaya duyuruldu...

Spor

Ünlü İspanya devinden açıklama geldi! Arda Güler hakkında çok net konuştu: Dünyaya duyuruldu...

Fenerbahçe bu kez beceremedi! Yeni Arda Güler'i Ali Koç'un elinden Erden Timur kaptı!
Fenerbahçe bu kez beceremedi! Yeni Arda Güler'i Ali Koç'un elinden Erden Timur kaptı!

Spor

Fenerbahçe bu kez beceremedi! Yeni Arda Güler'i Ali Koç'un elinden Erden Timur kaptı!

Geç oldu ama güç olmadı! İşte huzurlarınızda Beşiktaş Tüpraş Stadyumu... İşte kazanılacak yıllık ücret...
Geç oldu ama güç olmadı! İşte huzurlarınızda Beşiktaş Tüpraş Stadyumu... İşte kazanılacak yıllık ücret...

Spor

Geç oldu ama güç olmadı! İşte huzurlarınızda Beşiktaş Tüpraş Stadyumu... İşte kazanılacak yıllık ücret...

Bu lig dünyayı peşine taktı! İlk kez görüldü, birçok dev hakemleri ne yapıp edip almak istiyorlar
Bu lig dünyayı peşine taktı! İlk kez görüldü, birçok dev hakemleri ne yapıp edip almak istiyorlar

Spor

Bu lig dünyayı peşine taktı! İlk kez görüldü, birçok dev hakemleri ne yapıp edip almak istiyorlar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Şeref Kazan

Baba oğullar ama kimse öz demedi üveyler
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23