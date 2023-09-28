Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu cenazede yan yana durmadı! Hani baba-oğul gibiydiniz...

Genel seçim sonrası ilişkileri tamamen zedelenen ve aralarında soğuk rüzgarlar esen Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu, gerilimi cenazeye de yansıttı. İki isim, gazeteci Hıfzı Topuz'un cenaze namazında yan yana durmadı.

Gazeteci Hıfzı Topuz için bugün cenaze töreni düzenlendi.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Topuz, töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Törene katılanlar arasında CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da yer aldı.

Yan yana poz vermediler

Namazda ise dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı.

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Seçim sonrası aralarında soğuk rüzgarların estiği Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu yan yana poz vermedi.

Bu durum ise bir dönem baba-oğul mesajı veren ve yaşanan gerilimlere ilişkin 'sorun yok' açıklamasında bulunan iki isim arasında tansiyonun hala yüksek olduğunu gösterdi.

Ne olmuştu?

Kemal Kılıçdaroğlu, büyük umutlarla girdiği Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde 13. mağlubiyetini elde etti.

Adaylık sürecinde birçok partili isim ve ittifakın diğer ayağı olan İyi Parti cephesinden İmamoğlu'nun aday olması görüşü hakimdi.

Ancak tüm söylenenlere kulak tıkayan Kılıçdaroğlu aday oldu ve seçim hezimetiyle eleştirilerin hedefinde yer aldı.

Gerilim ise hem ittifak partileri arasında hem de CHP içerisinde devam ediyor.

Öyle ki bu süreçte Kılıçdaroğlu'nun en güvendiği isimlerden olan İmamoğlu, değişim sinyalini yakan ilk kişi oldu.

Böylelikle baba-oğul imajı zedelendi.

Şimdilerde ise CHP'de kurultay süreci başladı. Kılıçdaroğlu'nun karşısına, Özgür Özel geçti.