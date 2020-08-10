Ekrem İmamoğlu vatandaşın milyonlarını bayılmıştı! Sıcak gelişme

İsraf edebiyatı yapan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vatandaşın 6.5 milyon lirasını bayıldığı ve sahte olma ihtimali olan Fatih Sultan Mehmet tablosunun bu hafta içi İstanbul'a getirileceği bildirildi.

İBB'den yapılan açıklamada, İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat'ın tabloyu almak için İngiltere'ye gittiği açıklandı.

Sahte olma ihtimali bulunan tablonun hafta içi İBB Saraçhane Yerleşkesi'ne getirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"İlk etapta portre, Rönesans dönemine ait bir yapıtın korunması için gerekli koşulların sağlandığı, İBB Saraçhane Yerleşkesi giriş katındaki bir 'özel depo alanında' dinlendirilecek. Bilimsel ölçütlere göre hazırlanan depo, ışık ve nem gibi yapıta zarar verecek etmenlere karşı korumalı olarak tasarlandı. Portrenin korunması için yoğun güvenlik önlemleri de alındı. Portre, kendisi için hazırlanan özel korumalı depoda bir süre dinlendirildikten sonra, Ağustos ayının üçüncü haftasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katılımıyla kamuoyuyla paylaşılacak. Portrenin ilk kez kamuoyu ile paylaşıldığı bu program, pandemi koşullarının getirdiği kısıtlardan dolayı, sınırlı sayıda davetli ve medya mensubu ile gerçekleştirilecek. Potrenin pandemi önlemlerine bağlı olarak, Eylül ayı sonu veya Ekim ayı başından itibaren halka açık sergilenmesi amaçlanıyor. Bu çerçevede, geçici olarak hazırlanan sergi alanı pandemi koşulları göz önüne alınarak düzenlenecek. Portre, daha sonra uzmanların belirleyeceği bir yol haritasıyla ve çalışmayla inşa edilecek müzedeki yerine konulacak."

Vatandaşın 6,5 milyon lirasını bayıldı

İBB, potreyi 25 Haziran'da yaklaşık 6,5 milyon liraya satın almıştı.