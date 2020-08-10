  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Ekrem İmamoğlu vatandaşın milyonlarını bayılmıştı! Sıcak gelişme

İsraf edebiyatı yapan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vatandaşın 6.5 milyon lirasını bayılarak satın aldığı ve sahte olma ihtimali olan Fatih Sultan Mehmet tablosunun bu hafta içi İstanbul'a getirileceği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-10 12:57:00 -
Ekrem İmamoğlu vatandaşın milyonlarını bayılmıştı! Sıcak gelişme

İsraf edebiyatı yapan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vatandaşın 6.5 milyon lirasını bayıldığı ve sahte olma ihtimali olan Fatih Sultan Mehmet tablosunun bu hafta içi İstanbul'a getirileceği bildirildi.

İBB'den yapılan açıklamada, İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat'ın tabloyu almak için İngiltere'ye gittiği açıklandı.

Sahte olma ihtimali bulunan tablonun hafta içi İBB Saraçhane Yerleşkesi'ne getirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"İlk etapta portre, Rönesans dönemine ait bir yapıtın korunması için gerekli koşulların sağlandığı, İBB Saraçhane Yerleşkesi giriş katındaki bir 'özel depo alanında' dinlendirilecek. Bilimsel ölçütlere göre hazırlanan depo, ışık ve nem gibi yapıta zarar verecek etmenlere karşı korumalı olarak tasarlandı. Portrenin korunması için yoğun güvenlik önlemleri de alındı. Portre, kendisi için hazırlanan özel korumalı depoda bir süre dinlendirildikten sonra, Ağustos ayının üçüncü haftasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katılımıyla kamuoyuyla paylaşılacak. Portrenin ilk kez kamuoyu ile paylaşıldığı bu program, pandemi koşullarının getirdiği kısıtlardan dolayı, sınırlı sayıda davetli ve medya mensubu ile gerçekleştirilecek. Potrenin pandemi önlemlerine bağlı olarak, Eylül ayı sonu veya Ekim ayı başından itibaren halka açık sergilenmesi amaçlanıyor. Bu çerçevede, geçici olarak hazırlanan sergi alanı pandemi koşulları göz önüne alınarak düzenlenecek. Portre, daha sonra uzmanların belirleyeceği bir yol haritasıyla ve çalışmayla inşa edilecek müzedeki yerine konulacak."

Vatandaşın 6,5 milyon lirasını bayıldı

İBB, potreyi 25 Haziran'da yaklaşık 6,5 milyon liraya satın almıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Güne acı haberle başladık! 2 şehit
Gündem

Güne acı haberle başladık! 2 şehit

Hakkari Yüksekova'da zırhlı polis aracının devrilmesi neticesinde 2 Özel Harekat polisinin şehit düştüğü bilgisi geldi.

Herkes parti kuracak diye bekliyordu... Kılıçdaroğlu'ndan kafa karıştıram 'Muharrem İnce' açıklaması
Siyaset

Herkes parti kuracak diye bekliyordu... Kılıçdaroğlu'ndan kafa karıştıram 'Muharrem İnce' açıklaması

Gazeteci yazar Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni parti iddiaları ile gündeme gelen Muharrem İnce’nin ‘parti ku..
Dilipak’a davada ilk fire Niğde Kadın Kolları’ndan
Siyaset

Dilipak’a davada ilk fire Niğde Kadın Kolları’ndan

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam'ın parti içinde ihtilaf oluşturarak 81 il kadın kolları başkanının yazarımız Abdurrah..
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı