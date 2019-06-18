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Ekrem İmamoğlu seçimlerde sonra tutuklanacak mı? Erdoğan son dakika açıklama

CHP, İYİ Parti ve HDP’nin ortak İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Erkem İmamoğlu’nun Ordu Valisi’ne ‘it’ sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ben diyor Ordu Valisine ‘it’ demedim. Ne dedim? ‘Basitleşme’ dedim. Yahu bütün görsel medyada var, yazılı medyada var. Dedin, dedin. Seçimden sonra da bunun hesabını vereceksin. Dur bakalım bitmedi iş; vereceksin.” dedi.

18 Haziran 2019 Salı 15:48
Ekrem İmamoğlu seçimlerde sonra tutuklanacak mı? Erdoğan son dakika açıklama

CHP, İYİ Parti ve HDP’nin ortak İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Erkem İmamoğlu’nun Ordu Valisi’ne ‘it’ sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ben diyor Ordu Valisine ‘it’ demedim. Ne dedim? ‘Basitleşme’ dedim. Yahu bütün görsel medyada var, yazılı medyada var. Dedin, dedin. Seçimden sonra da bunun hesabını vereceksin. Dur bakalım bitmedi iş; vereceksin.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sultangazi’de düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu. Başkan Erdoğan, Ordu Valisine ‘it’ diyen CHP, İYİ Parti HDPKK ve FETÖ’nün ortak İBB adayı Ekrem İmamoğlu’na çok sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu: “İki aday arasındaki farkın 29 binden 13 bine gerilemiş olması manidardır. Geçen akşam TV programında bunu da inkar ediyor. Niye? Yalan bunların genlerine işlemiş genlerine. Ne diyor? Ben diyor Ordu Valisine ‘it’ demedim. Ne dedim? ‘Basitleşme’ dedim. Yahu bütün görsel medyada var, yazılı medyada var. Dedin, dedin. Seçimden sonra da bunun hesabını vereceksin.  Dur bakalım bitmedi iş; vereceksin.

‘Bunların hesabını soracağız’

Benim polisime, polislerime de yanındaki avanesi onlara da şerefsizler diyor. Bunların hesabını vereceksiniz. Biz ne valimize 'it' dedirtiriz ne de polisimize 'şerefsizler' dedirtiriz. Utanmıyor musun ya? Yanında koruma olarak bu milletin polisini alıyorsun sonra da polisime 'şerefsizler' diyorsun. Bunların hesabını soracağız. Herkes yerini de bilecek, haddini de bilecek."

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 15:48
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