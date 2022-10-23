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Gündem Ekrem'in müdürü Nama'dan elektrik üzerinden algı operasyonu!
Gündem

Ekrem'in müdürü Nama'dan elektrik üzerinden algı operasyonu!

İBB Halk Ekmek AŞ Genel Müdürü Özgen Nama, Halk Ekmek fabrikasının açılışını yaptığı ancak faaliyete sokmadığı CHP'li Ekrem İmamoğlu gibi elektrik faturalarıyla algı operasyonu yaparken suçüstü oldu.

Yeniakit Publisher
2022-10-23 18:32:54 - 2022-10-23 18:32:54
Ekrem'in müdürü Nama'dan elektrik üzerinden algı operasyonu!

 yeniakit.com.tr 

İBB Halk Ekmek AŞ Genel Müdürü Özgen Nama, fabrikanın elektrik faturalarını yayınlayarak algı yapmak istedi ama suçüstü oldu. Nama, faturanın TL olarak yükseldiği ididasında bulunurken, geçen yıla göre harcamanın kw olarak % 30 arttığını gizleyemedi. 

Elektrik faturalarıyla algı operasyonu

Elektrik faturalarıyla algı operasyonuna girişen Özgen Nama, 2021 yılının Eylül ayı ile 2022 yılının Eylül ayını karşılaştırdı. Sanki aynı harcamaya rağmen, fiyat artışı varmış gibi algı yapan Nama, geçen yıla göre % 30 daha fazla elektrik harcadığını gizledi. 

İstanbullular, Halk Ekmek'in AK Parti döneminde fırın fiyatının yarısına ekmek satarken, şimdi fırında 4 TL olan ekmeğin Halk Ekmek tarafından 3 TL'ye satıldığını hatırlatarak, "Zaten Halk Ekmek, eskisi gibi tercih edilmiyor. Bu elektrik harcaması niye artmış?" diye sordular.

Rakamlar üzerinden algı yönetimi yapan Nama'nın paylaştığı geçen yılki fabrikaların bu sene yüzde 30'a yakın daha fazla elektrik tükettiği görüldü. 

Halk ekmeğe yüzde 50 zam yapmıştı

CHP'li İBB yönetimi, halk ekmeğe ağustos ayında yüzde 50 zam yaparak vatandaşların tepkisini çekmişti. Ağustos ayına kadar 2 TL'den satılan ekmek, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı açıklama ile yüzde 50 zam ile 3 TL'den satılmaya başlanmıştı.

İmamoğlu'nun "açtık" dediği Halk Ekmek fabrikasının açılmadığı ortaya çıkmıştı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, önceki gün İBB'nin yeni açıldığını iddia ettiği Halk Ekmek Arnavutköy tesislerinin önünde açıklama yapmış ve fabrikanın faaliyette olmadığını açıklamıştı. Üç ay önce, Ekrem İmamoğlu, "Fabrikada ekmek üretimine başladık" demişti. Ancak ekmek üretilmediği ortaya çıktı.

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