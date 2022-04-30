Ekrem İmamoğlu öğrenci zam iptali kararını veto mu etti? İBB Öğrenci abonman ücreti ne kadar?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) olağanüstü toplantısı 6 Nisan Çarşamba günü yapıldı. Toplantıda alınan kararla toplu ulaşıma yüzde 40 oranında zam yapıldı. Öğrenci abonman ücreti 78 liradan 109 liraya yükseldi. AK Parti ve MHP'li İBB meclis üyeleri yüzde 40 zammından öğrencilerin muaf tutulmasını içeren teklifi İBB Meclisi'nden geçirdi. Böylelikle 109 TL'ye yükselen öğrenci biletleri yeniden 78 TL'ye indirilmişti. Öğrencilere yönelik akbil indirimine yoğun tepki CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan gelmişti.

CHP’li belediye başkanı Ekrem İmamoğlu," Biz 85 liraya -mazot 6 lirayken- öğrenciye sattığınız kartı 40 liraya indirdik. Mazot 20 lira olmuş, öğrenci 109 liraya çıktı, diyorsunuz ki '78 liraya sat.' O zaman sattığın 85 liradan daha ucuza sat. Allah akıl versin. Kendi çocuklarınıza, gençlerinize anlatın bunu, size gülerler. Evlatlarınıza, çocuklarınıza, gençlerinize anlatamazsınız." ifadelerini kullanmıştı.

Ekrem İmamoğlu, borç batağına sapladığı İBB'yi kurtarmak adına binlerce öğrenciyi harcadı ve öğrenci akbil indirimini veto etti. İmamoğlu'nun söz konusu kararı veto etmesiyle birlikte öğrenciler zamlı tarife ile yani 109 TL ile seyahat edecekler. Konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti İBB Meclisi Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, "İmamoğlu öğrenci zamlarının sübvanse edilmesine ilişkin Meclis kararını VETO etti. Genç kardeşlerimiz için Mayıs ayı Meclis toplantımızda mücadelemizi sürdüreceğiz." diye yazdı.