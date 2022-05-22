Ekrem İmamoğlu-Mansur Yavaş görüntüsü olay oldu! Melih Gökçek bombayı patlattı

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'nin Maltepe mitinginde bir araya geldiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Gökçek tarafından paylaşılan görüntülerde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mitingde yer almak için alana geldiği görülüyor. Miting alanına geldiği sırada oturan kalabalıkla tek tek tokalaşan İmamoğlu, Mansur Yavaş ile tokalaşmadı.

İmamoğlu'nun geldiği sırada oturduğu görülen Mansur Yavaş'ın kafasını çevirmesi ve yüzünün asık olması gözlerden kaçmadı.

Gökçek videoyu paylaştı: Mansur'un yüzü resmen turşu satıyor

Tartışılan görüntüler Melih Gökçek'in gündemindeydi. Son zamanlarda Mansur Yavaş'ı hedef alan paylaşımlarda bulunan Gökçek, paylaştığı videoya "müthiş" notunu düştü. Gökçek video ile ilgili yaptığı açıklamada "Hadi bakalım durumu bana bir izah edin. Ekrem İmamoğlu herkesle tokalaşıyor, Mansur Yavaş ayağa kalkmıyor, kolları bağlı ve Ekrem tokalaşmıyor. Mansur'un yüzü resmen turşu satıyor. Ben bunlar birbirinin dibini oyuyor dediğimde, Melih uyduruyor diyorlardı. Gökçek diyorsa doğrudur." ifadelerini kullandı.

"Resmen eziyor Mansur'u"

Gökçek, görüntülerle ilgili paylaştığı son yorumda "Ekrem Mansur muhabbeti 10 numara... Ekrem'deki havaya bakın. Resmen eziyor Mansur'u" dedi.