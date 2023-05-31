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Medya Ekrem İmamoğlu ile ilgili flaş gelişme! Bütün Türkiye bunu konuşacak
Medya

Ekrem İmamoğlu ile ilgili flaş gelişme! Bütün Türkiye bunu konuşacak

Yeniakit Publisher
2023-05-31 13:58:00 - 2023-05-31 14:35:35
Ekrem İmamoğlu ile ilgili flaş gelişme! Bütün Türkiye bunu konuşacak

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasının, İstinaf Mahkemesi tarafından onandığını iddia etti.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasının, İstinaf Mahkemesi tarafından onandığını iddia etti.

Selvi, İmamoğlu'nun İstinaf'ın cezayı onadığını öğrendiğini, bu sebeple seçimin ertesi günü "Değişmeyen tek şey değişimdir" mesajı verdiğini savundu. Selvi ayrıca İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanı olmak için aday olacağını da yazdı. 

Selvi, yazısında şunları kaydetti:

"Ekrem İmamoğlu hakkında YSK üyelerine hakaretten 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmişti. İmamoğlu bu kararı İstinaf Mahkemesi’ne götürdü. Kılıçdaroğlu’nun kaybettiği seçim sabahı hemen CHP genel başkan adaylığı veren mesajı atmasının altında İstinaf Mahkemesi’nden aldığı bir haberin etkisi olduğu söyleniyor. İmamoğlu, İstinaf’ın cezasını onadığını öğrenmiş.

Ne kadar doğru bilmem. Bunun üzerine 'Siyasi yasak kapsamına girersem tekrar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olamam. Karar kesinleşmeden önce CHP Genel Başkanı olursam, ana muhalefet partisinin liderini yasaklayamazlar' diye düşünüyormuş. Bundan dolayı acele ettiğini söylüyorlar.
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İstinaf Mahkemesi’nden onama çıksa dahi bunun bir de Yargıtay yolu var. İmamoğlu, 'Yargıtay’dan da 6-7 ay içinde onama çıkarsa aday olamam' diye düşünmüş olabilir."

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