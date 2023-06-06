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Medya Ekrem İmamoğlu ile ilgili bomba iddia! Yer yerinden oynayacak
Medya

Ekrem İmamoğlu ile ilgili bomba iddia! Yer yerinden oynayacak

Yeniakit Publisher
2023-06-06 13:03:00 -
Ekrem İmamoğlu ile ilgili bomba iddia! Yer yerinden oynayacak

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçen "kurultay" görüşmesini yazdı.

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçen "kurultay" görüşmesini yazdı. 

Saymaz, iki ismin pazar günü kahvaltıda buluştuğunu belirterek, "Bu görüşmede İmamoğlu, iktidar değişikliği için CHP'de bir değişime ihtiyaç olduğunu belirtti ve 'Ben değişime önderlik yapabilirim' dedi. İBB Başkanı, olağanüstü kurultayın Mart 2024'teki yerel seçim öncesinde yapılmasını ve genel başkanlık da dahil, bütün makamların değişebileceği demokratik bir sürecin başlatılmasını istedi. CHP'nin iç tartışmalarını bitirip yenilenerek, seçime gitmesini önerdi" ifadelerini kullandı. 

Kılıçdaroğlu'nun ise kurultayın yerel seçim sonrasına bırakılmasını istediğini aktaran Saymaz, şöyle devam etti:

“ ‘Baba-oğul' anlaşamadı.
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Kılıçdaroğlu, yeni MYK'sına İmamoğlu'na yakın hiçbir ismi almadı. Ya Faik Öztrak ve Bülent Kuşoğlu gibi kendisine sımsıkı bağlı olan ya da itiraz edemeyecek kadar genç isimlerden oluşan bir MYK kurdu. Konumunu sağlama almak için parti örgütlerini kendisine bağladı.

Olağan kurultay sürecinin başlatılması halinde İmamoğlu'nun aday olacağını ve Kılıçdaroğlu'nun ise çekilmeyeceğini düşünüyorum.”

 

 

 

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