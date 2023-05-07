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Siyaset Ekrem İmamoğlu eşcinseller için meydanda böyle söz verdi! '14 Mayıs'ta İstanbul Sözleşmesi'ne döneceğiz'
Siyaset

Ekrem İmamoğlu eşcinseller için meydanda böyle söz verdi! '14 Mayıs'ta İstanbul Sözleşmesi'ne döneceğiz'

Yeniakit Publisher
2023-05-07 12:57:00 -
Ekrem İmamoğlu eşcinseller için meydanda böyle söz verdi! '14 Mayıs'ta İstanbul Sözleşmesi'ne döneceğiz'

Millet İttifakı'nın Çorum mitinginde konuşan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendilerine LGBT eleştirisinde bulunanları hedef aldı. İmamoğlu, miting alanındaki Çorumlulara eşcinsel sapkınlığı meşrulaştıran İstanbul Sözleşmesi'ne dönme sözü verdi.

 yeniakit.com.tr 

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Çorum mitinginde konuştu. İmamoğlu, Millet İttifakı'nın LGBT sapkınlığına verdiği desteği eleştirenleri hedef aldı.

İmamoğlu, Haber Global'de Julide Ateş'in "eşcinsel evlilik" sorusuna, "Eşcinsellerin özgürlüklerini koruma sorumluluğumuz var ama eşcinsel evliliğe izin verilmesine henüz toplumumuz hazır değil." ifadeleriyle cevap vermişti.

İmamoğlu mitingte, "Yatıyorlar kalkıyorlar, erkek erkeğe evlilik diyorlar." dedi.

Söz verdi

Tıpkı Meral Akşener gibi içinde cevap olmayan bir açıklamada bulunan İmamoğlu, "L diyorlar, G diyorlar, T diyorlar... Bunların aklı burada. İktidar konuşurken televizyonlarda 'bip' kullanmak gerekir." diye konuştu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ekrem İmamoğlu konuşmasının ilerleyen bölümünde ise sözü eşcinsel sapkınlığı meşrulaştıran İstanbul Sözleşmesi'ne getirdi.

İmamoğlu, "14 Mayıs'ta ilk işimiz İstanbul Sözleşmesi'ne dönmek olacak." sözünü verdi.

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