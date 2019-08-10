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Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'ın damadını neden ziyaret ettiğini açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı olan Selçuk Bayraktar'ı neden ziyaret ettiğini açıkladı.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:49
Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'ın damadını neden ziyaret ettiğini açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar’ın fabrikasına yaptığı ziyaretin detaylarını. Ziyaretin nedenini açıklayan İmamoğlu, “Gizli bir görüşme değildi. 15 Temmuz anması sırasında Selçuk (Bayraktar) beyin babası (Özdemir Bayraktar) ile bir diyaloğumuz oldu. Vakıflar konusundaki söylememizden alınganlık göstermiş. Kendileri ısrarla şahsına hakaret edildiğini söyledi. Randevu talebimiz oldu gittik ziyaret ettik ağırlıklı olarak bu konuyu konuştuk” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın Hadımköy'deki İnsansız Hava (İHA) üretim fabrikasına geçtiğimiz hafta Perşembe günü gerçekleştirdiği ziyaretinin perde arkasını anlattı.

"Randevu talebimiz oldu gittik ziyaret ettik"

Sözcü'nün haberine göre, görüşmenin “gizli” olmadığını söyleyen İmamoğlu “En azından bizim adımıza değildi. Bu konu nasıl duyuldu bilemiyorum. 15 Temmuz gecesi Atatürk Havalimanı'ndaki anma töreni sırasında Selçuk (Bayraktar) beyin babası (Özdemir Bayraktar) ile bir diyaloğumuz oldu. Vakıf konusundaki söylememizden alınganlık göstermiş. Daha sonra birkaç partilimizin onun vakfına yönelik ithamlarından dolayı da öfke duymuş. Hatta davalar açtığını söyledi. Ama bana dönük de bir söylemi oldu. Benim kendi vakıfları ile ilgili hiçbir söylemim yok. Daha doğrusu vakfı doğrudan hedef alan bir söylemim yok. Sadece bir kısım özel vakıflara yani İBB ile maddi ilişkisi olan, anlamlı olmayan gayrimenkul ilişkisi olan kurumlara dönüktü söylemim. Bunu ifade ettim. Ama kendileri ısrarla şahsına hakaret edildiğini kendi vakfıyla ilgili tüm maddi ihtiyaçlarını şahsen karşıladığını dile getirdi. Bu orada kalabalıkta bir tartışma şeklinde sürerken ‘ister sen gelirsin ister ben gelir sizi ziyaret ederim, oturur konuşuruz' dedim. Kimsenin hakkında iftirada bulunmadım bulunmam da. Sonra kendilerinden randevu talebimiz oldu gittik ziyaret ettik ağırlıklı olarak bu konuyu konuştuk. Dertleştik, hiçbir vakfa ithamımız ve iftiramız olmadığını dile getirdik” dedi.

"Bilim duarına katkı sunmayacağım da neye sunacağım?"

İmamoğlu, gitmişken üretim tesislerini gezip hatıra fotoğrafı çektirdiklerini de anlattı. Selçuk Bayraktar’ın mütevelli heyeti başkanı olduğu Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) vasıtası ile Atatürk Havalimanı'nda yapılacak Teknofest için İBB'nin daha önce servis gibi katkılar sunduğunu, aynı desteği verip vermeyeceklerini sorduklarını aktaran İmamoğlu “Bilim ve teknoloji fuarı yapılacak, İstanbullu oraya erişmek istiyorsa bu konuda niçin destek vermeyelim. Öyle şey mi olur? Biz eğitimden kültürden bilimden sanattan yanayız. Ben buna katkı sunmayacağım da neye katkı sunacağım? Aslında baktığımız yönün bir ispatıdır bu davranış. Onunla ilgili destek verme taahhüdünde bulunduk. Sohbet bu kulvardaydı” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:49
  1. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan
  2. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
  3. Selçuk Bayraktar

YORUM YAZ

  • TakipçiTakipçi30 dk önce
    Selçuk Bayraktar Türkiyeye büyük hizmetler sundu ve sunuyor, yapltıkları işleri her akıl kaldıramaz , hayal bile edemez , damlarda kağıt kuşu uçuranların aklı asla kaldıramaz.
  • aliali38 dk önce
    Bir büyükşehir belediye başkanı yanlış anlaşıldıysa bile kalkıp da durum açıklaması yapmak için muhatabının ayağına gitmez. Tamamen akpartinin ve akpartililerin yapmış olduğu hizmetleri kullanarak menfaat elde etme peşinde. Sadece bu kadar olsa iyi. Yanında giden kimselerin tıpkı ibb dijital altyapısını kopyalamak için getirttiği herifler gibi dışarıdan gelip o tesislerde neyin nerede olduğunu görmeye giden ajanlar olduğu ihtimali bile bence araştırılmalıdır. Bu herifin saftirik görüntüsünün altında acayip tehlikeli işler çeviren biri olduğu unutulmamalı

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