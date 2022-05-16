Ekrem İmamoğlu dolandırılmak için arandı!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu cep telefonundan arayıp kendisini Yargıtay Başsavcısı ve HSK üyesi olarak tanıtarak dolandırmaya çalışan Hakan B. (52) yakalandı.

Hakan B.’nin İmamoğlu’ndan Antalya’daki bir büfe yeri için aracılık etmesini istediği belirtildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu cep telefonundan arayan bir kişi, kendisini HSK Üyesi Bilgin Başaran olarak tanıttı. Antalya’da bir büfe yeri için aracılık etmesini istedi. Aynı kişi daha sonra kendisini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Erbil olarak tanıtarak aynı konu ile ilgili yardım talep etti. Ekrem İmamoğlu, kendisini bir dolandırıcının aradığını fark ederek savcılığa başvurdu. Savcılık, soruşturma başlatırken, emniyete de şüphelinin yakalanması için talimat verdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İmamoğlu’nun arayan kişinin 4 suç kaydı olan Hakan B. olduğunu belirledi. Hakan B. gözaltına alındı. ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçlamasıyla sorgulanan Hakan B. sevk edildiği adliyeden adli kontrolle serbest bırakıldı.