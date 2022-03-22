Ekrem İmamoğlu Diyanet'in dediğine geldi! İBB de Fatma Yavuz'u kovdu

Daha önce İslamiyet'e aykırı söylemleri nedeniyle Diyanet'ten ihraç edilen ve sonrasında da CHP'li İBB'de İnanç Masası biriminde göreve başlayan Fatma Yavuz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla İBB'den de kovuldu.

Düğününde alkol ikramı

Daha önce İslamiyet'e aykırı söylemleri nedeniyle Diyanet'ten ihraç edilen ve sonrasında da CHP'li İBB'de İnanç Masası biriminde göreve başlayan Fatma Yavuz'un kendi düğününde misafirlere alkol servis etmesi tepki çekmişti.

Yavuz, içki servisini "Muhafazakarların, seküler dostlarına borcudur" sözleriyle duyurdu.

Bununla da yetinmeyerek, alaycı bir tavırla "Melekler 'sen çok yakın oturmuşsun sana da günah yazıyoruz' demiyor" şeklinde konuştu. Fatma Yavuz’un son alkol açıklaması ile köşeye sıkışan İmamoğlu, Diyanet’in dediğine gelerek Yavuz’u kovmak zorunda kaldı.

İmamoğlu'na çağrı

Yavuz, sosyal medya hesabından da İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın mobingine maruz kaldığını duyurdu.

Yavuz, "İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın mobingi sonucunda işten çıkarıldım. Sn. Başkanım Ekrem İmamoğlu size ulaşmama engel oldular. Lütfen benimle irtibata geçiniz. Bu bir infazdır!" paylaşımında bulundu.