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Seçim 2019 Sayfası

Ekrem İmamoğlu: Bedeli ağır olur

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, YSK'nın oy sayma işlemi devam ederken tehditkar açıklamalarını sürdürüyor. İmamoğlu, "Yarın birbirinizi teselli edersiniz ama bedeli ağır olur" dedi.

09 Nisan 2019 Salı 14:51
Ekrem İmamoğlu: Bedeli ağır olur

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu açıklamalarda bulundu.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve 55 il başkanı, 31 Mart Mahalli İdareler seçiminde İstanbul'u resmi olmayan kesinleşmiş sonuçlara göre kazanan CHP adayı Ekrem İmamoğlu'na destek amacıyla bir araya geldi ve bir açıklama yaptı.

İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

“Günün sonunda YSK’nın süreçle ilgili en doğru kararı vereceğine inanıyoruz. Bir an önce sürecin toparlanması ve netlik kazanması adına sağlıklı adımlar atılması gerekiyor. Başka araçlara girenleri de görüyoruz. Kaybederek gitmenin demokrasinin doğallığı içinde olduğunu kabul etmenin en doğrusu olduğunu söylüyorum. Sayma çeşitleri değişiyor. Ne olursa olsun bu süreç bitsin artık bir şehir yoruldu. YSK il başkanımızın yaptığı başvuru ile bizi yetkilendirecektir diye düşünüyorum. Bir an önce İstanbul’daki sürecin bize devredilip yaşanan sorunların bize devredilmesini istiyoruz. Bu şehrin çocuklarını bu şehrin eşit çocukları haline gelmesi için çalışmalara başlamayı istiyoruz. 350 bin genci hayata tutunmaya çalışıyoruz. Bu şehrin mazlumlarına ne yapabiliriz onu hep birlikte çözüme kazandırmalıyız. Görevi devretmeye hazırlanan yönetim ile ilgili bir sürü ihbarlar alıyoruz. İBB çalışanları bizimle birlikte heyecanla çalışacaktır. İstanbul’a olan hizmet tutkumuzla acele ettiğimizi belirtmek istiyoruz. Partizanlık dönemi bitmiştir. 80 ilin başkanı huzurunda söylüyorum. Partililerimizin de böyle bir anlayışı alkışladığı dönem başlayacaktır. Bu şehirde insanlar daha çok mutlu olacak. Bir arkadaşım bana mesaj attı metrobüste insanlar birbirine yer vermeye başladı diyorlar. 16 milyon insana hizmet edeceğiz. Rakibimizin adına bu süreci yönetenlerin çırpınışlarını anlıyorum. Ülkemize de şehrimize de zarar veriyorlar. Bu şehri dünyanın her yerinden izliyorlar. Yarın birbirinizi teselli edersiniz ama bedeli ağır olur. Kişiler gelir geçer kurumlar kalır. Ak Partili hemşehrilerime sesleniyorum, o dostlarıma sarılmak istiyorum. Onları tüm değerleri ile kucaklayacağımı buradan belirtmek istiyorum.”

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Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 14:51
  1. İstanbul
  2. Ekrem İmamoğlu
  3. YSK

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