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Ekrem İmamoğlu Akit’e dava açtı, hakkındaki bilgiler ortaya çıktı!

CHP’nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Akit’i susturmak için dava açtı... İmamoğlu’nun açtığı davalarla ilgili Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, “Kendisi bir dava açıyor susturmak için, maalesef kendi sonuna doğru o belgeleri bizim elimize ulaştırmış oluyor.” dedi.

22 Ocak 2019 Salı 12:36

 yeniakit.com.tr  Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlara gelen Manşetlerin Dili programında bugün, CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile ilgili çok konuşulacak bilgiler verildi.

Yeni Şafak yazarı Tamer Korkmaz’ın bugün köşesine taşıdığı, Ekrem İmamoğlu’nun oturduğu sitede FETÖ’cülerden başkasının oturamadığı bilgisini hatırlatan sunucu Fatin Dağıstanlı, eski soyadını anımsattığı Ekrem İmamoğlu’na Ekrem Müdafa diye seslendikten sonra, Ali İhsan Karahsanoğlu’na, “Dava da açamaz merak etmeyin, öyle bakmayın bana” dedi.

Dava açınca daha iyi tanıyoruz!

Şimdi epey davalar açtı, onlarla uğraşıyoruz, o davalar sebebiyle daha geniş bilgilere de ulaşıyoruz.” diye söze başlayan Karahasanoğlu, “Yani babasının, kendisinin aldığı krediler, şunlar-bunlar... O zannediyor ki, dava açılınca  Akit TV susacak, Akit Gazetesi susacak. Tam aksine, o dava açtıkça, o dava dosyasına gelen belgelerle biz Ekrem Müdafa’yı daha iyi tanıyor oluyoruz.” diye konuştu.

CHP’nin yönetiminde olduğu İş Bankası’ndan alınan krediler...

O dosyanın içerisine işte Deniz Bank’ından tutun, İş Bankası’na kadar, CHP’nin yönetiminde olduğu İş Bankası’na kadar birçok bankadan alınmış kredilerden bahsediliyor ipotek belgelerinden bahsediliyor” diyen usta gazeteci, “Ve birçoğunun tarihi de tam da 31 Mart seçimlerinden öncesini gösteriyor.” bilgisini verdi.

“Farkında değil”

Karahasanoğlu konuyla ilgili sözlerini şöyle bitirdi:

E o zaman biz onun da üzerinde duruyoruz. Kendisi bir dava açıyor susturmak için, maalesef kendi sonuna doğru o belgeleri bizim elimize ulaştırmış oluyor. Onun da farkında değil.”

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 12:36
  1. İstanbul
  2. Akit TV
  3. Fatin Dağıstanlı
  4. Yeni Akit Gazetesi
  5. Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu
  6. Manşetlerin Dili
  7. CHP
  8. CHP’nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu
  9. Ekrem İmamoğlu
  10. Akit
  11. Ekrem Müdafa
  12. Tamer Korkmaz
  13. Yeni Şafak
  14. Ali İhsan Karahsanoğlu
  15. Dava
  16. Deniz Bank
  17. İş Bankası

YORUM YAZ

  • NİHALNİHAL48 dk önce
    Bu adam CHP yi müdafa için planlanmış yerine imamoğlu yaparak aldatıcı bir soyadını vermişesas görevi CHP müdafa sı.Allahın izni ile emellerine ulaşamaz.Allah korusun düşünsenizeCHP iktidar olsa hangi devrimleri yapar tüm inananları asarlar yada asimile ederler Din düşmanlığı için yapılmış sözde laiklik.Laik ülkere bakın dinlerine çok bağlılar laiklikten esasdiğer dinlerede saygıdır.Bizde İslam düşmanlığı için maskelenmiştir.

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