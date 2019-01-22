Ekrem İmamoğlu Akit’e dava açtı, hakkındaki bilgiler ortaya çıktı!

yeniakit.com.tr Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlara gelen Manşetlerin Dili programında bugün, CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile ilgili çok konuşulacak bilgiler verildi.

Yeni Şafak yazarı Tamer Korkmaz’ın bugün köşesine taşıdığı, Ekrem İmamoğlu’nun oturduğu sitede FETÖ’cülerden başkasının oturamadığı bilgisini hatırlatan sunucu Fatin Dağıstanlı, eski soyadını anımsattığı Ekrem İmamoğlu’na Ekrem Müdafa diye seslendikten sonra, Ali İhsan Karahsanoğlu’na, “Dava da açamaz merak etmeyin, öyle bakmayın bana” dedi.

Dava açınca daha iyi tanıyoruz!

“Şimdi epey davalar açtı, onlarla uğraşıyoruz, o davalar sebebiyle daha geniş bilgilere de ulaşıyoruz.” diye söze başlayan Karahasanoğlu, “Yani babasının, kendisinin aldığı krediler, şunlar-bunlar... O zannediyor ki, dava açılınca Akit TV susacak, Akit Gazetesi susacak. Tam aksine, o dava açtıkça, o dava dosyasına gelen belgelerle biz Ekrem Müdafa’yı daha iyi tanıyor oluyoruz.” diye konuştu.

CHP’nin yönetiminde olduğu İş Bankası’ndan alınan krediler...

“O dosyanın içerisine işte Deniz Bank’ından tutun, İş Bankası’na kadar, CHP’nin yönetiminde olduğu İş Bankası’na kadar birçok bankadan alınmış kredilerden bahsediliyor ipotek belgelerinden bahsediliyor” diyen usta gazeteci, “Ve birçoğunun tarihi de tam da 31 Mart seçimlerinden öncesini gösteriyor.” bilgisini verdi.

“Farkında değil”

Karahasanoğlu konuyla ilgili sözlerini şöyle bitirdi:

“E o zaman biz onun da üzerinde duruyoruz. Kendisi bir dava açıyor susturmak için, maalesef kendi sonuna doğru o belgeleri bizim elimize ulaştırmış oluyor. Onun da farkında değil.”