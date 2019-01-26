Ekrem İmamoğlu 3 kez şoku yaşadı! "CHP'liliğinden utanıyor"

yeniakit.com.tr CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbulluları oy için ikna etmeye çalışırken sürekli Erdoğan sevdalısı teyzelerle karşılaşıyor. AK Partili teyzelerin, oylarını iktidar partisine vereceklerini söylemeleri üzerine İmamoğlu’nun, “Tamam” şeklinde cevaplar vererek ısrar etmemesi, CHP’ye oy istememesi, Kılıçdaroğlu’nun ismini zikretmemesi, “Allah Erdoğan’dan razı olsun” diyen kadına, “Amin, amin, olsun” demesi ise, partisinden utandığı ve kaybedeceğini anladığı şeklinde yorumlandı.

“Tamam”dan başka bir şey diyemedi

Bir pazara giderek seçim propagandası yapan İmamoğlu, AK Parti sevdalısı bir teyzenin, sorunlara yalnızca Erdoğan’ın çözüm üreteceğini söylemesi ve iktidar partisini belirtmesi üzerine defalarca, “Tamam” dedi, partisinden söz edemedi.

“Tayyip, Tayyip, Tayyip!..”

Bir başka ziyarette İmamoğlu, yine AK Partili bir teyze ile karşılaştı, şoku yaşadı. İmamoğlu’na hangi partiden olduğunu soran teyze, CHP cevabını alınca, “Aman, aman, aman, Tayyip, Tayyip, Tayyip” diye karşılık verdi. İmamoğlu ise, “Olsun, olsun, olsun” demekten ileri gidemedi.

Mehruze Teyze İmamoğlu’nu susturdu

Ekrem İmamoğlu’na ilk şoku da, Sultanbeyli Semt Pazarı’ndaki Mehruze Keleş yaşattı. İmamoğlu ile uzun uzun konuşan Keleş, CHP’nin adayına siyaset dersi vermiş, ardından Erdoğan Mehruze teyzeyi arayarak tebrik etmişti.

İmamoğlu’nun pasifliği

AK Partili teyzlelerle konuşan İmamoğlu’nun oy için ısrarcı olmaması, vaadlerini sıralayamaması, AK Parti’nin aleyhine konuşamaması dikkat çekti.

“Kaybedeceğini anladı”

Bu durum, “İmamoğlu’nun seçimleri çoktan kaybedeceğini ve Binali Yıldırım karşısında şansı olmadığını” anladığı şeklinde yorumlandı.

“CHP’den utanıyor”

Aynı zamanda Erdoğan’ın lehine konuşması, partisinin ismini sorulmadan zikredememesi ve Kılıçdaroğlu’ndan bahsetmemesi, “İmamoğlu’ CHP’den utanıyor” yorumlarına neden oldu.