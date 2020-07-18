Ekrem İmamoğlu 114 projeyi iptal etti

Sürekli konuşan fakat hiçbir icraat yapmayan CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yapımı devam eden ve yapım aşamasında olan projeleri iptal ettirdiği ortaya çıktı. Göreve gelmesinin üzerinden bir seneden fazla zaman geçen İmamoğlu’nun bu süre zarfında 114 proje içindeki 350 şantiyeyi iptal ettiği belirlendi. İptal edilen projelerin tamamının ise AK Partili belediyelerin ilçe sınırları içerisinde olduğu kaydedildi. İptal edilen projeler arasında şuana kadar 200 milyon lira harcanan Levazım Tüneli başta olmak üzere, oto yollar, oto parklar, sahil şeridi düzenlemeleri, kent meydanları, atık su tesisleri, engelli projeleri ve daha birçok prestij nitelikteki hizmetler olduğu kaydedildi.

Projelere düşman kesildi

Her şeyi yapıyormuş gibi görünüp de hiçbir şey yapmayan CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 16 milyon İstanbulluya hizmet edecek projeleri bir bir rafa kaldırıyor. AK Parti döneminde yapımı başlanan ya da başlanmak üzere olan yüzlerce proje İmamoğlu tarafından iptal ediliyor. Göreve geldiği günden bu yana 330 adet devam eden şantiyenin İmamoğlu tarafından kapısına kilit vuruldu. Yine İmamoğlu tarafından, tamamı AK Partili ilçe belediyelerini sınırları içerisinde olan 114 proje hiçbir gerekçe gösterilmeden durduruldu. Miting meydanlarında ‘hiçbir ayrımcılık yapmayacağız’, ‘16 milyon İstanbulluyu kucaklayacağız’ diyen İmamoğlu’nun, AK Partili vatandaşların yoğun olarak yaşadığı yerlerde gerçekleştirdiği proje kıyımı ise gerçek zihniyetini ortaya serdi.

Bitmek üzereyken atıl kaldılar

İmamoğlu, İstanbul’un trafiğini büyük oranda rahatlatacak olan ve şu ana kadar 200 milyon lira harcanan Levazım Tüneli projesini de atıl durumda bıraktı. Proje kapsamında; Taksim, Kabataş ve Kağıthane yönünden gelen araçlar, Zincirlikuyu, Levent, Etiler ve Ortaköy yönüne kesintisiz bir şekilde bağlanacaktı. Türk siyasi tarihine ‘Temel Atmama Töreni’ trajedisi olarak geçen ve kendisini yaprakların alkışladığı iddiasında bulunarak megaloman bir söyleme imza atan İmamoğlu, Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi’ni de iptal etmişti. Bu tesisin yapılamaması mevcut biyolojik tesislerin de düzgün işletilememesi sonucu Haliç bir yıl içinde 25 yıl önceki eski pis görüntüsüne döndü.

Engelli asansörlerini durdurdu

İki saatlik konsere milyonlarca lira harcayan fakat ‘kaynak olmadığı’ iddiasıyla nice projeleri iptal eden İmamoğlu, Bahçelievler’deki engelli asansörü yapımını da durdurdu. Danışmanlarını kişisel zevkleri için yüzbinlerce lirayı yandaşlarına peşkeş çeken İmamoğlu, engelli vatandaşlarımızın kullanımına sunulacak kritik bir hizmeti adeta budadı. Yine CHP’li İmamoğlu’nun emriyle; Tuzla Sahil Otoparkı, Pendik Sahil Otoparkı, Üsküdar sahil düzenlemesi, Bağcılar Meydanı Otoparkı, Bayrampaşa Meydanı Otoparkı, Ümraniye Levazım Tüneli, Ümraniye Meydan Otoparkı, Esenler Meydanı Otoparkı ve Sancaktepe Otoparkı projelerinin yapımı durduruldu.